Fetița căzută de pe Podul Gării, salvată de o polițistă locală aflată în timpul liber: „Mi-a spus că i s-a făcut rău. Am reușit să o liniștesc”

Fetița în vârstă de 12 ani, care a căzut de pe Podul Gării din Sibiu, a primit primul ajutor de la o polițistă locală, aflată în timpul liber. Diana Marcu este, totodată, și voluntar SMURD, astfel că a știut exact cum trebuie să procedeze, ce pași să urmeze și cum să o calmeze pe copila care acuza dureri insuportabile.

Polițistă locală, salvatoare în timpul liber

Diana Marcu se întorcea către casă. Avea mașina parcată sub Podul Gării și, când se îndrepta în acea zonă, a auzit plânsete. „Au, vai, mă doare”, striga cineva cu disperare. Diana nu a stat pe gânduri și s-a apropiat pentru a vedea ce se întâmplă. Așa a găsit-o pe fetița în vârstă de 12 ani, care tocmai ce căzuse de pe pod. Lângă ea se mai aflau alți doi oameni, care auziseră bubuitura produsă de căzătură. Diana le-a zis să nu o miște pe fată și să sune la 112.

„Mă aflam în timpul liber și mă duceam spre mașină. Era în jur de ora 7, era trafic, astfel că n-am auzit nicio bubuitură. În schimb, cu cât mă apropiam de mașină, am auzit plânsete. <<Au, au, vai, mă doare>>. N-am știut ce se întâmplă, era și întuneric, dar apoi am văzut două persoane și ceva pe jos. Când mi-am dat seama ce se întâmplă de fapt, am strigat la ei să nu o ridice, să nu o mute, să o lase în acea poziție. Am strigat la ei, le-am zis că sunt paramedic și să nu o miște. M-am dus la ea, am liniștit-o, fiindcă avea dureri. I-am zis că e totul ok și i-am rugat pe cei doi oameni să sune la 112, să dea pe speaker și le-am explicat situația celor din dispecerat”, povestește Diana.

I s-a făcut rău și a căzut de pe pod

Copila i-a spus Dianei că a căzut fiindcă i s-a făcut rău. S-ar fi sprijinit de balustradă, iar la un moment dat, a căzut de la 6 metri înălțime. Din fericire, are o stare generală bună acum.

„Fata era cooperantă și conștientă în acel moment. Am întrebat cum s-a întâmplat, cum a căzut și mi-a spus că i s-a făcut rău. Era singură pe pod, mi-a spus că nu a împins-o nimeni, ci doar i s-a făcut rău. Am oferit informațiile acestea și în dispecerat, le-am spus că nu am mișcat-o, că nu se văd leziuni. Între timp, i-am zis fetiței să își deblocheze telefonul ca să o pot suna pe mama ei. Am vorbit cu ea, i-am explicat că sunt polițist local, că sunt paramedic, i-am zis să nu se sperie, că e totul în ordine, că fata a suferit un mic accident. I-am spus mamei să meargă direct la Luther, pentru că ambulanța a venit foarte repede la fața locului și o va duce acolo. După câteva minute, a venit echipajul de poliție și am predat telefonul și geanta fetei”, povestește Diana Marcu.

În acest moment, fetița de 12 ani este internată la Spitalul de Pediatrie din Sibiu pe secția ATI. Duminică, ea a fost operată la coloană la Spitalul Județean, iar apoi a fost transferată în unitatea spitalicească pentru copii.

Diana Marcu lucrează la Poliția Locală din Sibiu de aproape 19 ani, iar din anul 2019 este voluntar SMURD. Ea s-a hotărât să facă un curs de prim ajutor pentru a putea acorda sprijin în situații de acest gen. „Cel mai important în astfel de cazuri este să știi ce să nu faci. Nu ai voie să miști victima pentru a nu îi face mai mult rău. De asemenea, este important să transmiți în dispecerat informații cât mai exacte pentru a ști ce echipaj să fie trimis la fața locului, cu medic sau cu asistent medical. Noi, polițiștii locali, fiind mereu în stradă, trebuie să știm că acordăm primul ajutor și să stabilizăm pacientul”, spune Diana.