Lansarea Pi Network: Ce alte monede sunt preferate de investitori acum?

Piața crypto se confruntă astăzi cu scăderi semnificative de capital. Valoarea totală a criptomonedelor a ajuns la 3,14 trilioane de dolari, cu aproximativ 2% mai puțin față de acum 24 de ore. Bitcoin, este încă prins într-un interval îngust de preț între 95 și 97 de mii de dolari, și nu pare să dea semne clare de străbatere a acestui nivel.

Între timp, investitorii sunt cu ochii pe lansarea Pi Network care va avea loc pe 20 februarie 2025 pe burse crypto cum ar fi OKX și Bitget. Mulți dintre aceștia cred că Pi crypto și rețeaua pe care o alimentează ar avea potențialul să întreacă performanța Bitcoin-ului.

Poate lansarea Pi Network să depășească Bitcoin?

Pi Network a fost concepută ca o alternativă la minarea de criptomonede, și un concurent puternic pentru Bitcoin. Aceasta oferă o abordare mai inovativă a mineritului de Pi crypto, prin intermediul unui dispozitiv mobil. Dacă rețeaua Bitcoin este în mare parte controlată de un număr mic de mineri care sunt recompensați în BTC, Pi Network face minarea accesibilă tuturor utilizatorilor printr-un simplu click. În plus, aplicația mobilă elimină necesitatea unui hardware minier costisitor.

Deși Pi Network s-a bucurat de un număr impresionant de utilizatori cu peste 70 de milioane în versiunea beta, potențialul său rămâne a fi de văzut după deschiderea la publicul larg. Unii investitori de îndoiesc de capacitatea rețelei de a rezista la testul presiunii pieței. Alții, însă, sunt optimiști și urmăresc potențiala listare a monedei Pi crypto pe burse populare cum ar fi Binance.

Recent, bursa de criptomonede a lansat o sesiune de vot utilizatorilor pentru a decide listarea Pi crypto pe platforma sa. Până acum, 86% dintre aceștia sunt pentru. Acest lucru reflectă interesul utilizatorilor pentru viitorul monedei Pi crypto și al rețelei Pi. Adevăratul potențial însă rămâne a fi de văzut după listare.

În timp ce investitorii sunt cu ochii pe lansarea Pi Network, proiectele din presale continuă să adune capital semnificativ de la investitorii timpurii. De exemplu, Solaxy și BTC Bull se află în centrul discuțiilor investitorilor crypto timpurii. Haideți să aflăm de ce!

ATENȚIE: Investițiile în criptomonede, în special în memecoin-uri, implică riscuri extreme. Poți pierde întregul capital investit. Nu suntem experți financiari sau consultanți licențiați. Conținutul acesta este informațional și nu reprezintă sfat financiar, recomandare de investiție sau încurajare de a cumpăra. Piețele de criptomonede sunt foarte volatile și nereglementate. Îți recomandăm să nu investi niciodată mai mult decât îți permiți să pierzi.

Solaxy – proiectul crypto care vine cu o soluție pentru scalabilitatea rețelei Solana

Prevânzarea crypto a proiectului Solaxy a reușit să adune deja un capital de peste 21 milioane de dolari. Acest lucru demonstrează interesul puternic al investitorilor pentru soluțiile de scalabilitate Layer-2. Succesul noului proiect crypto se datorează soluțiilor inovatoare pe care Solaxy le aduce pentru a optimiza viteza tranzacțiilor și a reduce congestia rețelei Solana, o problemă care a afectat recent utilizatorii.

Cu o arhitectură avansată bazată pe tehnologia rollup, Solaxy procesează tranzacțiile în afara lanțului principal (layer-1 al Solanei), fiind apoi trimise înapoi pentru validare. Astfel, asigură o execuție rapidă și fiabilă, chiar și în perioadele de vârf. Acest lucru este esențial pentru traderii crypto care se confruntă cu tranzacții eșuate din cauza congestionării.

Solana este cunoscută pentru viteza sa de peste 4.500 de tranzacții pe secundă și taxe reduse. Aceasta a devenit un hub important pentru meme coins, jocuri și aplicații decentralizate. Totuși, popularitatea sa a dus la probleme de congestie, care afectează chiar și utilizatorii obișnuiți care joacă un joc Web3 sau doresc să schimbe un token cu altul.

Solaxy vine ca o soluție eficientă, oferind nu doar scalabilitate, ci și interoperabilitate între Solana și Ethereum. Tokenul $SOLX funcționează ca un activ multi-chain. Acesta permite utilizatorilor să beneficieze de avantajele ambelor ecosisteme. De lichiditatea de pe Ethereum și de viteza și taxele reduse de pe Solana.

Îmbunătățirea compatibilității cross-chain prin soluția Layer-2 și staking-ul cu un randament dinamic de 185% APY sunt doar câteva dintre atuurile proiectului crypto. Investitorii crypto care participă la presale pot cumpăra tokenuri $SOLX la prețul avantajos de 0,001638 de dolari. Până acum proiectul a strâns peste 21,9 milioane de dolari.

BTC Bull – un crypto meme care oferă deținătorilor airdrop-uri în BTC real

Bitcoin Bull este un proiect crypto care introduce un concept inedit: recompensează deținătorii săi cu airdrop-uri în Bitcoin real. Mecanismul, primul de acest fel în spațiul crypto, este menit să încurajeze investitorii să dețină tokenurile native, $BTCBULL, pe termen lung în timp ce așteaptă ca Bitcoin să crească spre noi maxime de preț de 100, 150, 200 de mii de dolari.

Deși Bitcoin oscilează în jurul valorii de 96-97 de mii de dolari și nu dă semne de trece a pragului de 6 cifre, optimismul susținătorilor Bitcoin rămâne ridicat. Pe lângă mecanismul de recompensare, de fiecare dată când Bitcoin crește cu 25 de mii de dolari, o parte din tokenurile $BTCBULL sunt arse. Echipa BTC Bull susține că această strategie ar putea crește valoarea tokenurilor rămase prin reducerea ofertei totale.

Prevânzarea Bitcoin Bull a câștigat deja popularitate, strângând peste 2 milioane de dolari în doar câteva zile. Investitorii se grăbesc să cumpere tokenuri la prețul de 0,00237 dolari. Deoarece, fiecare fază a prevânzării aduce noi creșteri de preț. Parteneriatul cu Best Wallet, care sprijină mai multe blockchain-uri, asigură că toți deținătorii de tokenuri vor primi direct în conturi airdrop-urile BTC. Reamintim că Best Wallet și-a lansat, de asemenea, tokenul $BEST în presale.

Recompensele bazate pe atingerea maximelor istorice de către Bitcoin și arderea de tokenuri native proiectului sunt văzute ca atuuri puternice care ar putea genera o cerere semnificativă. Într-un mediu crypto în continuă evoluție, BTC Bull se poziționează ca un proiect promițător, cu potențialul de a deveni unul dintre următorii mari câștigători.

Totuși, $BTCBULL, Pi crypto și $SOLX sunt criptomonede riscante, astfel, se pot confrunta cu o volatilitate ridicată de preț. Acestea depind foarte mult de potențialul de a-și crea o comunitate puternică care poate susține creșterea valorii criptomonedelor pe termen lung. În plus, Pi crypto depinde foarte mult și de capacitatea rețelei de a-și demonstra eficiența după lansare. De aceea, este important ca investitorii să înțeleagă riscurile implicate și să cerceteze foarte bine proiectul înainte de a investi.