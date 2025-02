Rovinietă pentru mașinile care tranzitează cel mai mare oraș din Moldova. Taxa poate ajunge și la peste 100.000 de lei

Primăria Iași intenționează să instituie noi tarife pentru vehiculele de tonaj greu care tranzitează drumurile naționale din municipiu. Proiectul de hotărâre, deja întocmit, ar putea fi aprobat în cadrul unei ședințe a Consiliului Local la sfârșitul lunii februarie.

Municipalitatea dorește să descurajeze circulația vehiculelor cu o masă între 3,5 și 40 de tone și peste, pe drumurile naționale DN24 și DN28, având în vedere impactul semnificativ al acestora asupra infrastructurii locale, cum ar fi drumurile și podurile. Aceste vehicule duc la deteriorarea rapidă a acestei infrastructuri, generând costuri ridicate pentru reparații și întreținere, relatează Mediafax.

Noile tarife vor fi stabilite pe categorii de tonaj: pentru vehiculele de 3,5-12 tone, tariful va fi de 315 lei pe săptămână, 1.350 lei pe lună și 16.200 lei pe an. Vehiculele între 12 și 24 de tone vor plăti 1.050 lei pe săptămână, 4.500 lei pe lună și 54.000 lei pe an, iar pentru vehiculele de 24-40 de tone tariful va fi de 2.100 lei pe săptămână, 9.000 lei pe lună și 108.000 lei pe an. Vehiculele de peste 40 de tone vor plăti taxe calculate în funcție de mai mulți factori, inclusiv masa maximă autorizată și distanța parcursă.

De asemenea, aceste tarife vor fi cumulate cu taxele locale deja existente pentru vehiculele de tonaj greu care circulă pe drumurile locale ale orașului. Acestea variază între 45 lei pe zi pentru vehiculele de 3,5-12 tone și 299 lei pe zi pentru vehiculele care depășesc 35 de tone.

Primăria Iași va utiliza fondurile obținute din aceste taxe pentru întreținerea și modernizarea drumurilor publice. Vehiculele deținute de instituții precum Ministerul Apărării, Ministerul de Interne sau serviciile de urgență, precum și vehiculele destinate transportului public și școlar, vor fi exceptate de la plata noilor tarife.

Proiectul se află în prezent în fază de consultare publică, iar autoritățile iau în considerare eventualele sugestii din partea cetățenilor înainte de aprobarea finală.