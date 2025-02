Cum fac față frigului animalele de la Muzeul Astra și Zoo. Rațele și mieii, stau la adăpost (foto)

Rațele și mieii de la Muzeul Astra s-au adăpostit împreună, încercând să se protejeze de zăpada și gerul care s-au instalat în ultimele zile. Chiar dacă animalele sunt îngrijite cu atenție pe tot parcursul anului, iarna necesită o atenție suplimentară din partea gospodăriei muzeului, pentru a se asigura că micuțele vietăți au tot ce le trebuie pentru a trece cu bine prin sezonul rece.

Iarna a ajuns și la Muzeul Astra, dar și la Zoo Sibiu. Mieii, oile și gâștele de aici se bucură de zăpadă și nu sunt afectate de frigul din ultimele zile. Angajații muzeului le supraveghează cu aceeași grijă ca și în vremurile de altădată, reînviind metodele tradiționale ale țăranilor pentru a face față unei ierni grele.

„În fiecare an, supraveghetorii de la Muzeul Astra au grijă de animăluțele noastre, deoarece avem spații special amenajate pentru ele, cum ar fi grajduri și iesle corespunzătoare. Fâneața cosită pe timpul verii este depozitată și folosită ca nutreț pe parcursul iernii. Nimic nu se pierde la Muzeul Astra. Am pregătit totul încă din anul trecut: nutrețul, spațiile de depozitare și toate cele necesare pentru animale. Îngrijitorii se descurcă perfect. Am reprodus în muzeu nu doar zidurile tradiționale, ci și modul în care țăranul se organiza pentru a face față vremurilor”, a declarat Cosmin Călinescu, purtătorul de cuvânt al Muzeului Astra.

Printre animalele de la muzeu se numără porci din rasa Bazna, aproximativ 30 de oi, iepuri, vaci bălțate, cai și un măgar, toate fiind îngrijite cu multă responsabilitate.

La Zoo Sibiu, leii sunt cei care fug de ger și zăpadă, ei petrecând cel mai mult timp în adăpost. În schimb, foarte multe animale precum râșii, bufnițele polare și tigrii siberieni se bucură de stratul de zăpadă depus. „Nu am luat măsuri suplimentare, ci doar măsuri specifice pentru vremea friguroasă. Toate adăposturile sunt încălzite și adaptate la clima necesară fiecărei specii. Hrana este bogată în fructe și vitamine. Fiecare animal, inclusiv tigrii siberieni, lupii arctici, bufnițele polare și râșii, se bucură de frig. Leii sunt, însă, cei mai sensibili la temperaturile scăzute”, a spus Marius Lunca, directorul de la Zoo Sibiu.