Măldărășanu, misterios în privința rămânerii la Sibiu. ”Vedem. Nu pot să vă spun mai multe” (video)

După patru ani la Sibiu, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu ezită să își prelungească acordul scadent la vară.

Președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae a deschis discuțiile cu antrenorul Marius Măldărășanu privitoare la contractul tehnicianului, care se încheie la vară. În conferința de presă susținută joi la Sibiu, principalul echipei sibiene a ocolit elegant subiectul, dar a mărturisit că în perioada de criză a regretat că nu a acceptat oferta pe care o avusese de la Sepsi Sf. Gheorghe.

”Am avut doar o discuție cu Daniel Niculae, vedem, nu pot să vă spun multe. E normal să existe această discuție, vom vedea pe parcurs, deocamdată ne focusăm la fiecare meci strict doar pe ce avem de făcut, nu vreau zvonuri, vreau ca băieții să stea liniștiți și să fie concentrați, pentru că avem nevoie, indiferent că vom fi în play-off sau play-out. Ca să rămân la Sibiu, trebuie să simt lucrul acesta, tot timpul am făcut lucrurile pas cu pas, încă de când m-am apucat de antrenorat, nu am vrut să sar etapele. Sper să fiu inspirat, la un moment dat am considerat că nu am fost, când nu am plecat în tur și a venit acea perioadă dificilă, soția îmi zice să nu mai aduc aminte de acele înfrângeri, dar așa mă duce discuția. Cred că în general am fost inspirat în alegeri, dacă voi simți, voi alege așa cum trebuie” a declarat Marius Măldărășanu la conferința de presă susținută joi la Sibiu.

”Am discutat doar cu Nico”

Presa centrală crede că Măldărășanu poate fi următorul antrenor al Rapidului, după plecarea lui Șumudică, tot mai posibilă la vară.

”Nu pot să comentez, am văzut în ziar după situația creată vizavi de Șumudică, s-a mai scris de-a lungul timpului că merg la echipa cutare, și la Sibiul s-a vehiculat că vine X sau Y. Deocamdată sunt aici, îmi fac meseria 100%. Nu m-a contactat nimeni de la Rapid și nici dacă aș fi fost, nu aș fi spus. Jucăm și cu Rapid în ultima etapă, vreau ca băieții să fie focusați, pentru că sunt și strategii, dar nici nu aș face eu lucrul acesta până nu se termină sezonul regular. Am discutat doar cu Nico, cu nimeni altcineva, nici nu ar fi fair-play pentru nimeni să încerce așa ceva” a mai mărturisit Măldărășanu.

Meciul FC Hermannstadt – Gloria Buzău este programat vineri, de la ora 17.00, la Sibiu. FC Hermannstadt a cedat ultimul meci acasă pe 26 octombrie 2024, 0-2 cu Dinamo.