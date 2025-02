Motivul pentru care Tiago Silva și-a prelungit contractul cu FC Hermannstadt. ”Momentul acela nu îl voi uita niciodată” (video)

După ce și-a prelungit cu 3 ani contractul cu FC Hermannstadt, portughezul Tiago Silva Goncalves (24 ani) a anunțat că este foarte fericit la Sibiu și mulțumește clubului pentru încrederea acordată.

Lusitanul are 25 de jocuri în Superliga în acest sezon, în care a reușit 1 gol și 3 pase decisive. A mai bifat și 2 meciuri de Cupa României. Venit în vară liber de contract, Tiago a umplut perfect golul lăsat de plecarea lui Opruț și pe viitor poate fi vândut și el de FC Hermannstadt pe o sumă consistentă.

”Sunt recunoscător clubului pentru încredere și pentru această prelungire de contract pentru trei ani, sunt foarte fericit. Trebuie să mulțumesc grupului, aceasta este cel mai important pentru că face meciuri bune. Colegii m-au primit bine, au încredere în mine, sunt foarte fericit alături de ei. În astfel de condiții, evoluțiile noastre cresc. Grupul este piesa de rezistență a nivelului meu crescut de joc, mulțumesc încă o dată clubului” a spus fundașul stânga pentru paginile oficiale ale clubului FC Hermannstadt.

Primul joc din carieră cu două pase decisive

În jocul câștigat de sibieni la Sf. Gheorghe, scor 3-2, Tiago a oferit pentru prima dată în carieră două pase decisive de gol. ”A fost primul meu meci cu două pase decisive de gol, a fost un joc greu la început, dar la pauză Mister a schimbat tactica și în a doua repriză ne-am descurcat foarte bine, am dat trei goluri foarte frumoase. Îl felicit pe Ianis Stoica pentru hat-trick. Sunt foarte fericit pentru cele două pase de gol, unele importante pentru club și pentru mine. Eu și Ianis discutăm foarte mult și în afara terenului, avem o relație foarte bună, glumim mult. El e ceva mai tânăr decât mine, când jucam 4-4-2 el era în fața mea, ca fundaș îl apăram mereu. Este ”copilul” meu, îl admir foarte mult.”

Visul său în fotbal este să revină la Genoa, acolo unde a evoluat la echipa Under 19, dar până atunci nu a abandonat lupta pentru play-off cu FC Hermannstadt. ”Am un vis pe care nu mi l-am îndeplinit, să joc pentru prima echipă de la Genoa, acolo respiri fotbalul. Și stadionul este uimitor vreau să intru acolo în tricoul celor de la Genoa. Pentru mine este un vis. Cel mai important este să mă antrenez zilnic, să ne bucurăm tot programul și să luptăm pentru play-off. Trebuie să câștigăm fiecare meci, mai avem 3 finale din care trebuie să luăm toate punctele”

”Belenenses mi-a întins o mână la nevoie”

Tiago a traversat momente dificile în perioada Covid-19, fiind nevoit să stea pe tușă un an, după care fostul său club, Belenenses i-a întins o mână și i-a relansat cariera.

”Când aveam 17 ani am plecat în Italia, la Genoa, un club important, acolo m-am format, m-au ajutat foarte mult în dezvoltarea mea. Încă visez să joc pentru Genoa și să fac primii pași pe stadionul lor. Am jucat acolo 3 ani și apoi m-am întors în Portugalia, am jucat în a doua divizie, am rămas acolo pentru că situația era incertă cu virusul Covid-19. Am avut o pauză de aproape un an și am rămas blocat în Portugalia, nu mi-a fost benefic, a trebuit să o iau de la capăt, asta e greu pentru un fotbalist. Este foarte greu să nu te antrenezi o săptămână, darăminte un an dintr-o cauză pe care nu o poți controla. Am revenit în Portugalia ca să renasc ca fotbalist, clubul unde am evoluat când eram junior mi-a dat șansa să revin pe teren și așa am ajuns la Sibiu, asta e povestea mea. Am 7 luni în România, sunt foarte fericit aici, toți sibienii m-au primit bine, oamenii de aici sunt foarte educați și receptivi cu străinii, cărora nu le este ușor să se adapteze. Campionatul este foarte puternic, îmi plac meciurile, sunt multe dueluri unu la unu, tranziții, aceste meciuri mă caracterizează.”

”Nu voi uita niciodată acest moment”

Portughezul merge des la Grădina Zoologică din Sibiu alături de partenera sa, acolo unde are un loc preferat. ”Eu și iubita mea mergem des la Zoo, ne plac animalele, e un parc acolo unde mergem deseori să ne plimbăm și să luăm aer proaspăt. Sibiul este foarte frumos, un oraș mic, dar divers, cu tot ce ai nevoie. Pentru prima dată, un întreg stadionul mi-a strigat numele, am fost foarte fericit! A fost un moment pe care nu îl voi uita niciodată. De fiecare dată când joc la Sibiu simt susținerea fanilor și indiferent dacă câștigăm sau pierdem, vreau să merg să vorbesc cu ei, îi rog să vină la meciuri, avem nevoie de ei.”

”Îmi place mult ofensiva”

Idolul său este un fost mare jucător al Realului. ”Marcelo este idolul meu, fostul fundaș stânga de la Real. Am admirat tehnica lui, eleganța lui, clasa, era superb modul în care atingea mingea. Are multe calități și în ofensivă, este puternic, și mie îmi place mult ofensiva, să centrez mult, să intru în centru, Marcelo era la fel. Îmi place și Theo Hernandez pentru viteza lui, când are mingea poate dribla trei adversari în regim de viteză, ei sunt genul meu de fotbaliști” a explicat jucătorul lui FC Hermannstadt.