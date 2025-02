Un cisnădian propune primăriei amenajarea unui pumptrack pentru biciclete în zona Scăldători

Primăria Cisnădie a anunțat săptămâna acesta că cetățenii din Cisnădie pot face propuneri de proiecte care să fie finanțate și implementate în cadrul programului de Bugetare Participativă. Prima propunere de proiect a venit din partea unui cisnădian care sugerează realizarea unui pumptrack în Cisnădie, în zona Scăldători.

Cisnădienii vor putea, din acest an, să facă propuneri de proiecte prin programul de Bugetare Participativă, primăria alocând 15.000 de lei pentru fiecare inițiativă. Cisnădianul Andrei Bițu vine cu prima propunere de proiect și anume un pumptrack de 500 de metri pătrați, în zona Scăldători din Cisnădie.

„Succesul unui astfel de proiect depinde în mare măsură de voința primăriei. Este clar că avem nevoie de un astfel de parc, iar investiția nu ar pune o presiune semnificativă pe bugetul primăriei, atâta timp cât se aleg materiale adecvate și se alege varianta corectă de implementare. În acest sens, totul ține strict de dorința și angajamentul primăriei. Noi, ca și comunitate, ne dorim acest parc, iar din feedback-ul primit până acum, observ că și alți cetățeni își doresc un astfel de parc. Însă mai departe depinde de fezabilitate și de dorința primăriei de a merge înainte cu proiectul”, a declarat Andrei Bițu.

Un loc sigur pentru sport și recreere

Pumptrack-ul ar reprezenta un spațiu destinat bicicliștilor, skaterilor, pasionaților de trotinete și role. Potrivit clui care a propus acest proiect pentru finanțarea prin Bugetarea Participativă, ar aduce numeroase beneficii comunității noastre: un loc sigur pentru sport și recreere, un spațiu modern pentru copii, tineri și adulți, promovarea unui stil de viață activ și o alternativă atractivă la locurile de joacă tradiționale. Acest proiect ar contribui nu doar la dezvoltarea infrastructurii de recreere din oraș, ci și la crearea unui mediu mai sănătos și dinamic pentru întreaga comunitate.

Cisnădianul spune că totuși suma alocată per proiect este destul de mică. „Personal, consider că este o idee bună, dar bugetul alocat, de doar 3.000 de euro, mi se pare prea mic. Cu o sumă atât de mică abia dacă acoperi costurile pentru mâna de lucru. Pentru un pumptrack, de exemplu, ar fi necesari cel puțin 20.000 de euro. Totul depinde de dimensiune și de materialele folosite”, mai spune Andrei Bițu.

Terenul unde ar urma să fie construit pumptrack-ul a fost folosit deja pentru diverse activități de recreere, în spațiul respectiv ar avea un potențial mai mare. „Am avut o discuție cu domnul primar despre ce am putea face pe terenul concesionat acolo. Am folosit terenul până acum pentru diverse activități, cum ar fi un teren de volei sau o tiroliană. Însă nu am bugetul primăriei pentru a crea un proiect de amploare pe acel teren. Aș prefera ca terenul să fie predat primăriei, pentru a face ceva mai benefic pentru comunitate. De asemenea, am discutat cu primarul pentru a vedea ce buget ar fi disponibil și ce dorințe există din partea comunității”, spune cisnădianul.

Acesta îi încurajează și pe restul locuitorilor orașului Cisnădie să vină cu propuneri de proiecte care ar putea fi finanțate prin Bugetarea Participativă.

