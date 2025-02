Promenada aduce la Sibiu Puzzle Speed Challenge

Promenada Sibiu, împreună cu Board Games Community și D-Toys, organizează duminică, 23 februarie, Puzzle Speed Challenge, un campionat pe echipe, dedicat adolescenților și copiilor însoțiți de un adult. Participanții de pe podium vor pleca acasă cu premii surpriză.

Concursul de puzzle pe echipe este destinat adolescenților pasionați de puzzle, dar și copiilor, sub condiția ca aceștia să fie însoțiți obligatoriu, pe tot parcursul evenimentului, de un adult însoțitor. Competiția are loc la etajul 1 al centrului comercial, în zona magazinului Sinsay și se va desfășura duminică, începând cu ora 15:00.

Pasionații de puzzle au șansa să participe în echipe formate din 3 sau 4 membri (nu este posibilă înscrierea individuală). Fiecare echipă va avea de asamblat un puzzle de 500 de piese, într-un timp limitat de maximum 2 ore. Participanții de pe podium vor pleca acasă cu premii surpriză din partea sponsorului principal.

Echipele se pot înscrie prin achiziționarea unui bilet de participare pe site-ul iaBilet.ro

Despre Promenada Sibiu

