Tramvaiul dintre Rășinari și Sibiu, „repus pe roți” din primăvară. Primar: „Va fi destinat turiștilor” (video)

Primarul comunei Rășinari, Bogdan Bucur, vine cu ideea unu proiect ambițios, aceea „de a repune pe roți” emblematicul tramvai care făcea legătura dintre Sibiu și Rășinari.

Primarul comunei Rășinari, Bogdan Bucur, propune un proiect ambițios, respectiv reactivarea tramvaiului emblematic care făcea legătura între Sibiu și Rășinari. Începând din primăvara acestui an, tramvaiul va circula din nou, însă doar în scop turistic.

„Am căutat o soluție pentru a repune în funcțiune acest tramvai, deoarece s-a desființat triunghiul de la cimitir, locul unde tramvaiul întorcea. Astfel, am găsit un tramvai care să fie compatibil cu această schimbare. Tramvaiul are dublă comandă, ceea ce ne permite să-l punem în funcțiune. Anul trecut nu am circulat din cauza lucrărilor la pista de biciclete între Troiță și Rășinari, dar anul acesta sperăm să începem circulația, pentru că ne dorim să menținem această tradiție”, a declarat primarul Bogdan Bucur, la emisiunea „Ora Locală”.

Din primăvara anului curent, turiștii se vor putea bucura de plimbări cu tramvaiul.„În principiu, tramvaiul va circula din primăvară, însă nu va fi disponibil tot timpul. Va fi destinat turiștilor și grupurilor organizate. Avem o problemă legată de formarea vatmanilor, deoarece trebuie să instruim persoane care să poată conduce tramvaiul, iar acest lucru presupune costuri mari. Am discutat cu autoritățile din Arad și Iași pentru a afla ce implicații financiare presupune acest proces și, din păcate, costurile sunt semnificative”, a adăugat primarul.

Bucur a subliniat că tramvaiul nu va funcționa ca mijloc de transport public cu curse regulate deoarece nu ar fi rentabil. „Tramvaiul pleacă de la marginea satului și ajunge până la marginea Sibiului, iar linia este destul de veche, ceea ce face imposibilă o viteză mare de circulație. De aceea, nu ar fi fezabil să-l folosim pentru curse regulate. Totuși, tramvaiul a jucat un rol important în viața comunității Rășinari, până după 1990, când circula din jumătate în jumătate de oră, făcându-le ușor locuitorilor să ajungă la muncă și acasă.”

Deși tramvaiul nu va fi utilizat pentru transportul de zi cu zi, primarul Bucur subliniază importanța păstrării acestuia ca simbol al tradiției și istoriei comunității. „Transportul modern poate îndeplini acum acest rol, dar ne dorim să păstrăm tramvaiul ca o amintire vie a trecutului, un element de patrimoniu care le reamintește țăranilor și sibienilor de importanța sa în viața cotidiană a comunității,” a concluzionat primarul.