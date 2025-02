Un adolescent a intrat în Cartea Recordurilor după ce a bătut 6 recorduri mondiale la calcule de matematică (video)

Un tânăr de 14 ani, cunoscut sub numele de „calculatorul uman”, a bătut șase recorduri mondiale la calcule de matematică într-o singură zi. Adolescentul din India face calcule în capul său mai repede decât o fac cei mai mulți oameni cu ajutorul unui calculator.

Adolescentul indian Aaryan Shulka a doborât recordurile la un eveniment organizat de Guinness World Record la Dubai. Organizația a omologat recordurile care au presupus înmulțiri și împărțiri ale unor numere cu multe cifre, potrivit Live Science.

Shulka deținea deja mai multe recorduri legate de matematică. De aceea, i s-a pus porecla „calculatorul uman”, mai ales că tânărul poate face calcule complicate în minte mai repede decât o pot face cei mai mulți oameni cu ajutorul unui calculator.

Este o persoană dintr-un miliard, susține tatăl său care spune că pasiunea pentru matematică nu reprezintă o moștenire de familie.

India’s New Math Genius ❤️🇮🇳

Meet Aaryan Shukla, 14, who stunned the world by mentally adding 50 five-digit numbers in just 25.19 seconds.

In Dubai, he shattered 6 Guinness World Records in a single day, solving massive equations at lightning speed

▪️Fastest time to mentally add… pic.twitter.com/Jb8AA4KqnM

— Major Surendra Poonia (@MajorPoonia) February 20, 2025