Un tiktoker cere abdicarea Regelui Rromilor. Dorin Cioabă: ,,Nici Iohannis nu a fost ales de toată populația țării”

Un utilizator de TikTok cunoscut sub numele de “Tătucu” a declanșat o dezbatere aprinsă în comunitatea rromă, cerând ca Dorin Cioabă să renunțe la titlul de rege al rromilor. Acesta susține că regele nu ajută comunitatea, ci folosește biserica pentru a obține donații de sute de mii de euro, fără ca banii să ajungă la cei sărmani. În replică, Dorin Cioabă neagă acuzațiile și anunță că ar putea recurge la măsuri legale.

În mai multe videoclipuri postate pe TikTok, “Tătucu” pune sub semnul întrebării activitatea lui Dorin Cioabă ca lider al rromilor:

“Ați văzut vreodată cum Dorin Cioabă ajută rromii? El cheamă oamenii în biserică, îi pune să se roage, să plângă, să ceară ajutor divin. El îi filmează pe ascuns. Filmările ajung în America, Canada, și creștinii cred că ajută comunitatea rromă. Cioabă le trimite imagini și cere ajutor oamenilor. Donațiile sunt de sute de mii de euro. Acești bani nu ajung la copiii sărmani, ajung în buzunarele lui.”

Aceste declarații au generat reacții în comunitatea rromă, unii susținându-l pe Cioabă, alții ridicând semne de întrebare asupra modului în care sunt gestionate fondurile pentru rromi.

Replica regelui Dorin Cioabă

Într-un răspuns ferm, Dorin Cioabă a respins acuzațiile și l-a catalogat pe “Tătucu” drept o persoană fără credibilitate:

“Cred că e un descreierat, un narcisist. Da’ ce replică să-i dau? Deci e un om fără minte. Cine m-a pus pe mine rege? Eu am moștenit titlul ăsta. Nu, nu se face prin alegeri. Ăsta este un titlu care merge din tată în fiu.”

De asemenea, Cioabă a subliniat că nu a primit niciodată donații din străinătate pentru biserică sau pentru comunitatea rromă:

“Referitor la faptul că noi primim subvenții sau donații de la biserici, de la din afară, niciodată nu am primit vreun euro de la cineva. Deci faptul că noi punem oameni în biserică să se roage nu ne-a ajutat nimeni. Am cerut. Noi suntem deja cu biserica în executare silită. Vă dați seama, la primării? Deci, dacă am avea milioane de euro, nu ne ajută nimeni și nu ne ajută nimeni.”

Liderul rromilor a adăugat că nu a accesat niciodată fonduri europene:

“Noi nu am avut proiecte europene. Niciodată nu am accesat fonduri europene sau ajutoare pentru comunitatea de romi, tocmai din cauza asta, ca să nu se vorbească. Noi suntem o instituție onorifică, care reprezentăm pe romi la nivel internațional, organizație care își face treaba, dar nu putem să ne aplecăm acum asupra comentariilor unui TikTok din ăsta care cine știe cine îl pune să spună.”

Posibile măsuri legale

În fața acuzațiilor, Dorin Cioabă a afirmat că ia în considerare acțiuni legale împotriva lui “Tătucu”:

“Pentru afirmațiile pe care le face, probabil o să-l sune avocatul și o să-l dau în judecată, să vină cu argumente, să spună despre donațiile acelea și de milioanele de euro probe, să facă probe.”

El a comparat situația sa cu cea a alegerilor prezidențiale, explicând că nu toți rromii trebuie să-l recunoască drept rege, ci doar simpatizanții săi:

“Nici președintele României nu e ales de toată populația țării. Deci nu putem să spunem că Iohannis a fost ales de 18 milioane sau 21. L-au ales 5 milioane sau 6, sau nu știu de ce. Totdeauna există cineva care spune ‘Da, dom’le, nu recunoști?’ Și noi la fel. Am spus că nu îi recunoaștem pe toți, adică doar cei care sunt simpatizanții noștri. Și un partid are simpatizanți, are oameni împotrivă, e normal să aibă opiniile lor.”