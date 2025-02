Regizoare din Sibiu, infectată cu scabie. Ana Dumitrescu spune că a luat râie din Spitalul Militar: „Nu știu dacă scap cu viață”

Regizoarea Ana Dumitrescu, stabilită de mai mulți ani la Sibiu, trece printr-o perioadă de nedescris. Aceasta a fost infectată cu scabie. Ea acuză că primele simptome le-a avut la câteva zile după ce s-a externat din Spitalul Militar, acolo unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale.

Ana Dumitrescu, regizor de film stabilit în municipiul Sibiu, a ajuns la Spitalul Clinic Militar de Urgență din Sibiu la finalul lunii ianuarie, atunci când a fost operată de hernie. O singură zi a stat în spital, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Ea acuză că în cadrul unității spitalicești este epidemie de scabie și conducerea nu ia nicio măsură pentru protejarea pacienților și angajaților.

Regizoare infectată cu scabie

Regizoarea s-a internat în 23 ianuarie în Spitalul Militar pentru o operație de hernie. Intervenția chirurgicală a fost una de succes, însă la scurt timp de la externare, femeia a început să aibă mâncărimi pe tot corpul. În același timp, toți membrii familiei au acuzat aceleași simptome.

„În urmă cu aproape o lună, am fost spitalizată la Spitalul Militar pentru o operație de hernie ombilicală strangulată. În data de 23 ianuarie am fost operată, iar operația a decurs normal. În data de 24 ianuarie, am cerut să fiu externată din cauza condițiilor din spital. Acum 9 zile însă, a început coșmarul pentru mine. Am început să mă scarpin atât eu, cât și ceilalți trei membrii ai familiei. Am mers la dermatologi, am fost în Urgența Spitalului Județean, iar în urma consulturilor, s-a dovedit că am scabie. Singurul loc posibil de unde puteau să iau este Spitalul Militar. Fiindcă am fost operată de urgență, nu am venit pregătită la spital, nu aveam cămașă de noapte, astfel că mi-au împrumutat de acolo o cămașă veche. Patul era murdar, lenjeria avea pete vechi de sânge pe ea”, a povestit Ana Dumitrescu.

Femeia spune că, în ziua externării, s-a schimbat de cămașa de noaptea dată în spital, iar asistentele i-au zis să o pună în baie. Zece ore mai târziu, cămașa era în același loc. „Mi-au zis să las cămașa în baie. Zece ore a stat acolo, deși ar fi trebuit să o ia să o dezinfecteze. Toate lenjeriile de pat sunt din bumbac, nu de unică folosință, toate sunt vechi și murdare”, a mai spus femeia.

Clipe de coșmar. „Nu știu dacă scap cu viață”

Ana Dumitrescu a mers în 12 și 13 februarie la Spitalul Militar și la Spitalul Județean, a fost consultată inclusiv prin telefon de un medic dermatolog din Franța, iar într-un final a fost recunoscut diagnosticul de scabie. Atât femeia, cât și familia ei, au început un tratament de specialitate. Cu toate acestea, ea a continuat să aibă mâncărimi și eczeme pe corp. Ultimele zile au fost de coșmar – nu s-a mai putut îmbrăca, nu s-a mai putut spăla și nu a mai putut mânca.

„Am avut săptămâna trecută o alergie și am avut nevoie de adrenalină la Spitalul Județean. Acolo mi-au pus diagnosticul. Mâncărimile au început la nivel abdominal și s-au extins în mai multe părți ale corpului, lângă sân, pe picioare și în palmă. Am văzut trei dermatologi, dintre care unul francez prin tele-consult. (…) Am luat tratamentul joi, vineri și sâmbătă. Acum, după tratament, pielea îmi reacționează, nu mai pot purta nici haine pe mine, iar noaptea trecută am avut mâncărimi în zone care nu erau infectate. Eu sunt alergică la acarieni, iar scabia e un acarian. Sunt alergică și la tratament, pentru că nu știu câte doze de adrenalină mai pot face, având și aritmie cardiacă. Nici duș nu pot face, pentru că odată ce mă atinge apa, începe urticaria. Acum am devenit intolerantă la tot, mănânc orez de o săptămână. Nu aveam nimic, eram sănătoasă, iar acum toată viața mea s-a distrus”, a spus regizoarea.

Regizoarea acuză spitalele. „E vorba de moralitate”

La Spitalul Militar, în cadrul consultului din 12 februarie, i s-a spus că prezintă „xeroză cutanată generalizată”, dar fără leziuni specifice scabiei. De altfel, i s-a recomandat ca, vreme de 3 zile, să se autoizoleze cu toții, să dezinfecteze locuința și să spele hainele de corp, lenjeria de pat și prosoapele la temperaturi de 60 de grade Celsius. Femeia spune că personalul din spital i s-a adresat total necorespunzător, spunându-i că a luat scabie de la animalele de companie pe care le deține sau de la soțul acesteia care ar putea fi infidel.

„Mi-au zis că poate soțul meu a fost la alte femei, că de acolo am luat scabie. Au zis că poate am luat de la câinii mei. Eu și soțul meu lucrăm împreună de 15 ani, câinii sunt deparazitați, fiul meu studiază la un liceu francez de la distanță, iar celălalt membru al familiei lucrează remote. Nu am fost la hoteluri, nu am plecat nicăieri în ultimele luni, nu am schimbat detergentul, nu am făcut modificări în alimentație, nu ne-am cumpărat haine. Este imposibil așa ceva! Singurul loc de unde aș fi putut lua este din spital. Nu am niciun dubiu, acolo e un focar de boală contagioasă și vor să dea vina pe mine. Provin dintr-o familie de medici, am educație sanitară, imediat cum au apărut aceste simptome am știut că e ceva infecțios”, a relatat Ana Dumitrescu.

Fiindcă în ultimele zile simptomele nu s-au ameliorat, regizoarea a mers joi dimineață din nou la spital. A fost transportată la UPU din cadrul Spitalului Județean cu ambulanța, iar acolo spune că a avut parte de un tratament inadecvat. „Am ajuns la spital cu ambulanța. Fiindcă nu pot purta haine pe corp, fiindcă mă înroșesc și îmi apar mâncărimi, mi-am luat pe mine o ținută de vară, care să nu îmi acopere umerii. Medicul care m-a consultat mi-a zis să îmi pun o plapumă de lână pe mine, că nu sunt îmbrăcată adecvat. O pătură de lână care mi-ar fi provocat urticarie. Lui i s-a părut indecent că am venit așa, în plină iarnă, în condițiile în care mă mănâncă corpul. M-a trimis la dermatologie. Să nu mai spun că, în 13 februarie, mi-au dat adrenalina, fără supraveghere cardiacă. La niciun spital nu mi-au făcut un consult cu dermatoscop, nu au luat prelevări de pe piele să pună diagnosticul corect”, a adăugat aceasta.

Ana Dumitrescu a plecat, la finalul acestei săptămâni, în Franța acolo unde speră că va primi tratament de specialitate. „Plec cu toată familia în Franța, la Paris, pentru că e singura mea soluție. Aici, în Sibiu, mergem într-un cerc. Voi merge la un spital specializat în parazitologie, acolo unde voi fi monitorizată pentru a nu exista riscul să fac un șoc anafilactic. Eu nu știu dacă scap cu viață. Există și acest risc, să fac șoc anafilactic. (…) Mă îngrozește faptul că totul se întâmplă fix acum când îmi terminam filmul, un film care vorbește despre perspectivele tinerilor în viitor în această țară. Îmi vândusem casa, trebuia să mă mut la București, eram în cea mai bună perioadă a vieții mele. Nu aveam probleme cu producția, cu banii, nu aveam probleme personale și totul mergea bine”, a spus Ana Dumitrescu.

Ora de Sibiu a solicitat Spitalului Militar un punct de vedere în data de 20 februarie. Până la ora publicării articolului, nu au fost transmise clarificări cu privire la reclamațiile regizoarei.