Nicușor Dan, despre mesajele transmise de SUA. „Nu le văd ca o susținere pentru Georgescu, ci ca o neînțelegere a anulării alegerilor” (video)

Nicușor Dan consideră justificate mesajele transmise de Elon Musk și J.D. Vance, în spațiul public, cu privire la anularea alegerilor din România în condițiile în care, până la acest moment, statul român nu a oferit explicații concrete privind scrutinul de anul trecut.

Candidatul la Președinția României, Nicușor Dan, a fost prezent la Sibiu duminică și, în cadrul unei conferințe de presă, a spus că speră ca până în mai să fie lămurite aspectele privind anularea alegerilor. Cât despre mesajele ce au venit dinspre administrația americană în ultimele săptămâni cu privire la situația politică din România, Nicușor Dan spune că sunt „corecte”, având în vedere că statul român nu a explicat concret motivele anulării turului 1.

„Românii vor vota, este misiunea noastră de a-i convinge care este direcția potrivită pentru România. Legat mesajele venite de la oameni din administrația americană, eu nu le văd ca o susținere (n.red.: pentru Călin Georgescu), ci ca o neînțelegere a momentului anulării alegerilor. Aici îmi explic asta, pentru că a existat o campanie, un lobby extern făcut de Călin Georgescu, care s-a dus și a vorbit în mai multe podcasturi americane, a explicat viziunea lui despre alegerile anulate. Pe de altă parte, nu avem o explicație solidă a statului român privind anularea alegerilor. Această lipsă de explicație a fost preluată de mari publicații europene care au fost foarte echilibrate pe subiect. Și atunci, pentru cineva care are o poveste repetată, nu are povestea contrară, și are și niște ziare absolut credibile care ridică niște semne de îndoială, atunci în acest context mi se pare că reacția lor este cumva corectă. Este sarcina noastră ca până în alegeri, sper eu, să lămurim anularea alegerilor. În felul acesta să oferim imaginea completă pentru toată lumea și implicit pentru oamenii din administrația americană”, a spus Nicușor Dan într-o conferință de presă la Sibiu.