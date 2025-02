Nicușor Dan intră optimist în cursa pentru Cotroceni. „Am strâns undeva la 70.000 semnături” (video)

Nicușor Dan a susținut o conferință de presă la Sibiu și a declarat că este optimist în privința alegerilor prezidențiale din primăvară. El a precizat că nu se va retrage din cursă pentru a susține un alt candidat.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a fost prezent duminică la Sibiu pentru a discuta cu susținătorii, voluntarii și cetățenii. El a susținut și o conferință de presă, unde a precizat că a strâns deja 70.000 de semnături pentru a intra în cursa pentru Cotroceni. Candidatul va trebui să adune 200.000 de semnături. „Suntem undeva la 70.000 de semnături. Luni vom face centralizarea”, a spus Nicușor Dan într-o conferință de presă la Sibiu.

Nicușor Dan s-a arătat optimist în ceea ce privește alegerile, precizând că, odată ce a luat decizia de a candida, nu se va retrage pe parcurs.

„Când am luat decizia asta, am luat-o personal, apoi m-am consultat și am făcut un sondaj. În sondajul acela am întrebat românii câtă încrede au în mine și am aflat că există un grad de încredere în persoana mea și în această candidatură. Din momentul în care am anunțat candidatura, eu merg înainte. În turul 2 te duc sau nu 18 milioane de români. Eu merg cu un mesaj către ei toți, și în special pentru cei care doresc o schimbare reală și păstrarea direcției occidentale a României. Sunt optimist că mulți vor aprecia mesajul cu care mă duc. În alegerile din vara anului trecut, cele mai mari două partide din România teoretic ar fi trebuit să câștige alegerile din București, dar a câștigat un independent votat de oameni”, a precizat Nicușor Dan.

El a mai declarat că, în această campanie, cu ajutorul voluntarilor și susținătorilor, va fi prezent pe toate rețelele de socializare.