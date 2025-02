Cuplu din București, mutat într-un sat din Sibiu. Au restaurat o gospodărie tradițională. „Am descoperit o mică comoară (foto)

Un cuplu din București a dat viața la oraș pentru viața la sat. Acum restaurează o gospodărie săsească veche de 100 de ani, din satul Țapu, din comuna Micăsasa.

Liliana și Marius au făcut o alegere curajoasă. În 2021 s-au mutat din agitația Bucureștiului în satul Țapu, județul Sibiu, în căutarea unei vieți mai simple, aproape de natură și munte. Deși niciunul dintre ei nu avea legături cu acest sat, dorința de a scăpa de aglomerația orașului și de a se întoarce la rădăcini a fost mai puternică.

Liliana a continuat să lucreze de acasă ca specialist marketing, însă Marius a renunțat la mica afacere în construcții pe care o avea la București, acum el fiind principalul meseriaș care readuce la viață gospodăria săsească din Țapu.

„Amândoi suntem născuți la sat. Eu sunt moldoveancă, iar el din Teleorman, însă am locuit mulți ani în București. În perioada pandemiei, am realizat că tot mai mulți oameni aleg să își petreacă concediile în țară și s-au format blocaje pe drumurile către munte. Așa că am început să căutăm o casă la țară, mai aproape de munte, între București și Munții Bucegi, dar în final am ajuns în Transilvania unde am descoperit Țapu. A fost o alegere neașteptată, dar ne-am îndrăgostit de loc”, povestește Liliana.

Cum un sat neașteptat a devenit „acasă” pentru un cuplu din București

La început, zona aleasă nu se afla în căutările lor inițiale, dar o prietenă le-a sugerat să o viziteze. „Am căutat în Valea Hârtibaciului, Agnita, Brașov, Sibiu și Mureș. Țapu nu a fost inițial în zona noastră de căutări, dar am ajuns să-l descoperim. Se află la marginea zonei săsești și este una dintre cele mai vestice comunități săsești din acest areal. Țapu ne-a ales pe noi. Am văzut casa, ne-a plăcut și am decis să o cumpărăm. Criteriile noastre erau simple: să fie locuibilă, să existe internet și utilități cât mai multe și, desigur, să fie aproape de natură”, adaugă Liliana.

După mai bine de un an de căutări în zona Transilvaniei, în 2021 s-au mutat în Țapu, la început doar pe timpul verii, dar ulterior au decis să rămână permanent. „Cel mai important gând care ne-a ajutat să facem acest pas a fost să ajungem mai repede la munte, dar nu ne-am dat seama că viața la sat va veni cu mult mai multă muncă decât ne imaginam. Nu mai aveam timp pentru excursii la munte, dar am simțit că viața simplă, legată de pământ și natură, ne aduce o satisfacție la fel de mare”, mărturisește Liliana.

După ce s-au stabilit în sat, au început să renoveze gospodăria săsească, inclusiv șura construită în anul 1931. „Inițial, nu știam ce am preluat, dar am învățat multe din discuțiile cu meșteșugarii locali și cu cei de la asociația Ambulanța pentru Monumente. Ne plăcea locul – o curte pătrată, cu o luncă, două case săsești și șura. Am dorit să păstrăm autenticitatea casei și să nu o modernizăm prea mult, ca să nu pierdem din valoarea ei tradițională. Am descoperit o adevărată comoară și am realizat că restaurarea casei în stil tradițional presupune multă răbdare și costuri mai mari decât dacă am fi construit o casă nouă”, explică Liliana.

Până acum, cei doi au reușit să renoveze casa mare, unde locuiesc acum și au început lucrările la șură. În plan este și renovarea casei mici în care, potrivit tradiției zonei, locuiau tinerii.

Provocările restaurării unei case tradiționale

Șura veche din curte va deveni un spațiu de socializare, iar în pod vor putea să doarmă sau să se relaxeze vizitatorii care ajung în Țapu. „Avem planuri mari pentru șură. Vom amenaja un loc de relaxare pentru vară, unde lumea va putea să stea la umbră sau să asculte muzică. De asemenea, o cameră va deveni atelier, pentru diverse activități și meșteșuguri”, spune aceasta.

Una dintre cele mai mari provocări pe care le-au întâmpinat a fost lipsa de interes din partea comunității pentru protecția mediului. „În sat am observat o lipsă de conștientizare privind poluarea și protecția mediului. Acesta nu este doar o problemă locală, ci o realitate generalizată la sat. De fiecare dată când cineva aruncă un PET într-un râu, lasă mai puțin pentru urmași”, povestește Liliana, adăugând că dorește să ajute la educarea localnicilor pentru a proteja mediul.

Implicarea cuplului în comunitate

Marius și soția sa au început deja să se implice activ în comunitate. „Am mers la șantierele din Țapu și Micăsasa, am oferit cazare și masă celor de la „Ambulanța pentru Monumente”, iar anul acesta vom participa la un eveniment gastronomic și cultural la biserica săsească din Țapu, în 16 august”, spune Liliana.

Canalul YouTube al lui Marius, un ghid pentru cei care vor să aprecieze natura

În plus, Marius a deschis un canal de YouTube, unde împărtășește cu ceilalți experiențele lor din viața la sat și renovarea gospodăriei tradiționale. „Vrem să arătăm și altora ce înseamnă să te întorci la rădăcini, să trăiești simplu și să apreciezi ceea ce îți oferă natura”, adaugă el.

Sfaturi pentru cei care vor să facă aceeași alegere

Liliana spune că cei care doresc să facă acest pas trebuie să știe că suma necesară renovării unei case tradiționale poate depăși valoarea cu care au achiziționat proprietatea.

„În 2021, puteai să cumperi o gospodărie la sat, cu prețuri între 5.000 și 30.000 de euro. Însă, în prezent, prețurile au crescut semnificativ, fiind acum chiar duble. Mai mult, nu contează cât de mulți bani ai atunci când achiziționezi o casă veche, trebuie să conștientizezi că, pe lângă banii de achiziție, va trebui să investești de 3-4 ori mai mult în renovare. Uneori, costurile nu au limită, mai ales dacă vrei să reinvestești și să restaurezi o casă tradițională. Acest proces este mult mai costisitor decât dacă ai construi o casă nouă”, explică aceasta.