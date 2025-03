Declarație tranșantă a lui Măldărășanu după eșecul cu Dinamo. “S-a rupt totul”

După ce FC Hermannstadt a pierdut luni pe ”Arcul de Triumf”, 0-2 cu Dinamo, antrenorul sibienilor, Maris Măldărășanu consideră că jocul s-a ”rupt” la primul gol al gazdelor, venit imediat după pauză.

După o primă repriză echilibrată, Dinamo a fost mai bună în partea secundă, în care a marcat de două ori, prin Eddy Gnahore și Cătălin Cîrjan.

La flash-interviul de la finalul partidei, Marius Măldărășanu, antrenorul lui FC Hermannstadt a considerat că jocul s-a decis în minutul 47, la golul lui Gnahore.

”Chiar am vorbit la pauză că Dinamo începe foarte bine reprizele, am făcut un fault inutil și lovitură liberă, niemni nu a ieșit în întâmpinare la Gnahore, după care au controlat jocul, a venit și al doilea gol. A doua repriză a fost una slabă a noastră, chiar dacă am încercat să intrăm în joc, însă îmi pare rău pentru prima repriză, când am avut situațiile noastre bune, chiar dacă ei au avut posesia. Cred că asta a făcut diferența, acea interpretare greșită a fazei din minutul 47. Dinamo e o echipă bună, a căpătat o încredere mare, au un nucleu din sezonul trecut, sunt cam aceiași cu mici schimbări, Opruț, Cîrjan, Perica, dar au o dinamică bună, joacă bine mai ales acasă, a fost echipa mai bună, trebuie să recunosc” a afirmat Măldărășanu.

”Noi încercăm la anul”

Chair dacă Sibiul nu va fi în play-off, Măldărășanu spune că nu există nici cea mai mică relaxare pentru echipa sa, care își dorește bonusurile acordate de club pentru locurile 7 sau 8. ”Nu există nicio relaxare, pentru că se înjumătățesc punctele. Sunt obiective, bonusuri, era vorba de play-off, nu s-a realizat, acum au bonusuri la locurile 7-8, chiar dacă nu avem dreptul la cupe europene, nu conteză, noi ca sportivi ne facem datoria și tindem la cât mai mult din ceea ce putem. Nu suntem în play-off, ca obiectiv ne dorim aceste două locuri, 7-8. Mai este meciul cu Rapid, apoi vedem, play-out-ul este cu totul alt campionat, ca și play-off-ul. Cu Rapid va fi un meci normal, mi-ar fi plăcut să jucăm cu play-off-ul pe masă, dacă am mai fi câștigat câteva puncte din acea serie neagră, probabil se întâmpla lucrul acesta. Toate echipele care sunt în play-off merită, noi încercăm la anul” a mai declarat tehnicianul sibienilor.

FC Hermannstadt a rămas pe locul 8 în Superligă după 29 de runde, cu 38 de puncte.