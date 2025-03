”Dulă” lovește din nou. Bărbatul care a bătut un șofer Bolt, dă țepe în continuare la Sibiu

Bărbatul care în luna decembrie a lovit cu lopata un șofer de Bolt continuă să dea țepe. Acesta ajunge la destinație și refuză pata cursei. În acest fel mai mulți șoferi de Bolt și Uber nu și-au primit banii pe curse.

Individul, poreclit „Dulă”, este cunoscut printre șoferii de taxi, Bolt și Uber din Sibiu ca fiind agresiv. Acesta nu plătește cursele de Bolt, iar dacă i se cer banii, devine violent. Bărbatul continuă să dea țepe, creând conturi false pe aplicațiile de ridesharing.

„Sunt șofer de Bolt în Sibiu și tot mai mulți colegi au pățit același lucru cu băiatul «Dulă» din Sura Mică. Săptămânal aud despre un alt șofer care a fost înșelat. Nu plătește cursele. Acum două săptămâni, un prieten de-al meu l-a luat, dar nu i-a plătit cursa. Astăzi, alt prieten l-a transportat, iar rezultatul a fost același. În plus, i-a cerut și patru pachete de țigări”, povestește Alex, un șofer de Bolt din Sibiu.

Alex face un apel către autorități și șoferii de Uber, Bolt și taxiuri să fie atenți la acest bărbat, care își creează constant conturi false, folosind nume diferite pentru a înșela șoferii.

„Ieri i-a dat țeapă unui prieten de-al meu. L-a luat din Șura Mică și l-a dus la Sibiu. În timp ce vorbea la telefon, l-a rugat pe colegul meu să-l lase să se dea jos. Însă, când a ajuns la destinație, a vrut să coboare fără să plătească. Colegul meu i-a spus că nu va pleca până nu plătește cursa. Când s-a dus după el să-i ceară banii, bărbatul a sărit la bătaie. În plus, i-a cerut și patru pachete de țigări. La final, l-a înșelat de 200 de lei. Mie mi-a plătit tot timpul pentru că am cameră de bord și probabil îi este frică. Cei care nu-l cunosc trebuie să știe că el dă țepe. Are foarte multe conturi cu nume diferite. Recomand să nu-l mai ia nimeni în mașină”, povestește șoferul de Bolt.

Reamintim că, în luna decembrie, un șofer de Bolt din Sibiu a fost agresat de un client care refuza să plătească cursa. Individul l-ar fi ispitit pe șofer în curtea casei, după care l-a lovit cu o lopată. Acesta nu este un caz izolat, deoarece, de atunci, mai mulți șoferi din Sibiu au raportat că au fost victime ale aceleași persoane.

