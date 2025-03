Horațiu Potra în Dubai? Ministerul Justiției vine cu precizări

Deși în spațiul public au apărut informații despre faptul că Horațiu Potra și fiul lui se află în Dubai, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, că instituția pe care o conduce nu are cunoștință cu privire la locul unde se află șeful mercenarilor.

Radu Marinescu a spus că statul român are instituții care să înfăptuiască justiție.

„Vă precizez că Ministerul Justiției nu are cunoștință cu privire la locul unde se află efectiv Horațiu Potra în momentul de fapt. Am observat ieri și am fost întrebat cu privire la niște informații care există în spațiul public, cu privire la faptul că acesta s-ar afla în Dubai”, aspus Radu Marinescu la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă statul român nu știe unde se află Horațiu Potra, ministrul Justiției a spus că „s-a dispus o măsură preventivă de către autoritățile judiciale. Imediat ce se dispune această măsură preventivă, ce emite un mandat de arestare, acesta intră într-un circuit procedural. Urmează ca persoana respectivă să fie identificată sau dacă nu, să fie dată în urmărire internațională”, a mai spus minsitrul.

Potrivit acestuia, există organisme specializate cu care statul român colaborează, inclusiv Interpol, care fac acte de verificări.

„În momentul în care pe circuitul oficial, aici vorbim de o oficialitate foarte strictă a actului procedural, tocmai pentru că trebuie să ne asigurăm că toate etapele sunt atent și rigoros urmărite și că în felul acesta nu compromisem actul de justiție”, a spus Marinescu.

Întrebat cât ar dura ca Horațiu Potra și fiul său să fie extrădați din Dubai pentru a fi cercetați în țară, în eventualitatea în care se va adeveri că se află acolo, ministrul Justiției a spus că în relația cu Emiratele Arabe Unite, România a avut deja cooperare judiciară care a fost eficientă.

„De-a lungul timpului au fost persoane care au fost predate autorităților române de către autoritățile din Emiratele Arabe. Există instrumente judiciare, există cererea de extradare care poate fi formulată în situația în care avem toate elementele pentru a formula o astfel de cerere de extradare, astfel încât există resursa juridică necesară pentru a obține extradarea persoanelor respective. Nu pot estima asupra tuturor, însă din mecanismul de cooperare de până în momentul de față cu Emiratele Arabe Unite, avem elemente care să ne permită să afirmăm că el este funcțional”, a afirmat Radu Marinescu.