Lista câștigătorilor Premiilor Oscar 2025: „Anora” triumfă, Adrien Brody și Mickey Madison, cei mai buni actori (video)

Cea de-a 97-a ediție a Premiilor Oscar a fost una memorabilă, având ca mare câștigător filmul independent „Anora”, regizat de Sean Baker. Producția a triumfat în patru categorii majore, inclusiv Cel mai bun film, consolidând astfel poziția cineastului ca unul dintre cei mai importanți regizori ai momentului.

„Anora” ia aurul la Oscar 2025 Filmul, o dramă intensă despre o tânără care navighează prin dificultățile vieții într-o lume implacabilă, a impresionat atât criticii, cât și publicul. Pe lângă premiul pentru Cel mai bun film, Sean Baker a câștigat Oscarul pentru Cel mai bun regizor, în timp ce Mickey Madison a fost desemnată Cea mai bună actriță în rol principal. Scenariul filmului, scris tot de Baker, a fost premiat la categoria Cel mai bun scenariu original.

„Este un moment incredibil pentru cinematografia independentă. Le mulțumesc celor care au crezut în acest proiect și au făcut posibil acest vis”, a declarat Baker în discursul său de acceptare, scrie Digi24.

Adrien Brody, Cel mai bun actor, în timp ce Quincy Jones și Gene Hackman sunt omagiați Un alt moment important al serii l-a avut în prim-plan pe Adrien Brody, care a câștigat Oscarul pentru Cel mai bun actor în rol principal, revenind astfel în lumina reflectoarelor după succesul său din „The Pianist” (2002). Interpretarea sa din „The Way Back” a fost considerată una dintre cele mai puternice din ultimii ani.

De asemenea, gala Oscar 2025 a fost un prilej de celebrare a unor legende ale cinematografiei. Quincy Jones a primit un premiu onorific pentru contribuția sa de neegalat în muzica de film, iar Gene Hackman, retras din activitate de aproape două decenii, a fost aplaudat pentru întreaga sa carieră.

O ediție istorică pentru cinematografia independentă Succesul „Anora” la Oscar 2025 demonstrează din nou forța și relevanța cinematografiei independente în peisajul hollywoodian. Sean Baker reușește să redefinească industria prin povești autentice și emoționante, iar triumful său la Oscar ar putea deschide noi oportunități pentru regizorii independenți.

Cu un palmares impresionant, gala din acest an va rămâne în istorie drept una a surprizelor și a marilor performanțe artistice.

Lista nominalizărilor și câștigătorilor premiilor Oscar 2025

Cel mai bun film:

✪ “Anora” – câștigător

“The Brutalist”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“I’m Still Here”

“Nickel Boys”

“The Substance”

“Wicked”

Cel mai bun regizor:

✪ Sean Baker – “Anora” – câștigător

Brady Corbet – “The Brutalist”

James Mangold – “A Complete Unknown”

Jacques Audiard – “Emilia Pérez”

Coralie Fargeat – “The Substance”

Cel mai bun actor în rol principal:

✪ Adrien Brody – “The Brutalist” – câștigător

Timothée Chalamet – “A Complete Unknown”

Colman Domingo – “Sing Sing”

Ralph Fiennes – “Conclave”

Sebastian Stan – “The Apprentice”

Cea mai bună actriță în rol principal:

Demi Moore – “The Substance”

Cynthia Erivo – “Wicked”

✪ Mikey Madison – “Anora” – câștigător

Karla Sofía Gascón – “Emilia Pérez”

Fernanda Torres – “I’m Still Here”

Cel mai bun actor în rol secundar:

Yura Borisov – “Anora”

✪ Kieran Culkin – “A Real Pain” – câștigător

Edward Norton – “A Complete Unknown”

Guy Pearce – “The Brutalist”

Jeremy Strong – “The Apprentice”

Cea mai bună actriță în rol secundar:

Monica Barbaro – “A Complete Unknown”

Ariana Grande – “Wicked”

Felicity Jones – “The Brutalist”

Isabella Rossellini – “Conclave”

✪ Zoe Saldaña – “Emilia Pérez” – câștigător

Cel mai bun scurtmetraj animat:

“Beautiful Men”

✪ “In the Shadow of Cypress” – câștigător

“Magic Candies”

“Wander to Wonder”

“Yuck!”

Costume:

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Gladiator II”

“Nosferatu”

✪ “Wicked” – câștigător

Scurtmetraj live-action:

“A Lien”

“Anuja”

✪ “I’m Not a Robot” – câștigător

“The Last Ranger”

“The Man Who Could Not Remain Silent”

Machiaj și coafură:

“A Different Man”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

✪ “The Substance” – câștigător

“Wicked”

Coloană sonoră:

✪ “The Brutalist” – câștigător

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“The Wild Robot”

Scenariu adaptat:

“A Complete Unknown”

✪ “Conclave” – câștigător

“Emilia Pérez”

“Nickel Boys”

“Sing Sing”

Scenariu original:

✪ “Anora” – câștigător

“The Brutalist”

“A Real Pain”

“September 5”

“The Substance”

Lungmetraj animat:

✪ “Flow” – câștigător

“Inside Out 2”

“Memoir of a Snail”

“Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”

“The Wild Robot”

Imagine:

✪ “The Brutalist” – câștigător

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

Lungmetraj documentar:

“Black Box Diaries”

✪ “No Other Land” – câștigător

“Porcelain War”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

Scurtmetraj documentar:

“Death by Numbers”

“I Am Ready, Warden”

“Incident”

“Instruments of a Beating Heart”

✪ “The Only Girl in the Orchestra” – câștigător

Montaj:

✪ “Anora” – câștigător

“The Brutalist”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

Lungmetraj internațional:

✪ “I’m Still Here” – câștigător

“The Girl with the Needle”

“Emilia Pérez”

“The Seed of the Sacred Fig”

“Flow”

Cântec original:

✪ “El Mal” din “Emilia Pérez” – câștigător

“The Journey” din “The Six Triple Eight”

“Like a Bird” din “Sing Sing”

“Mi Camino” din “Emilia Pérez”

“Never Too Late” din “Elton John: Never Too Late”

Scenografie:

“The Brutalist”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Nosferatu”

✪ “Wicked” – câștigător

Sunet:

“A Complete Unknown”

✪ “Dune: Part Two” – câștigător

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“The Wild Robot”