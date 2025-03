O echipă din Sibiu reprezintă România la Campionatul Mondial de Robotică din America

Sâmbătă, 1 martie, s-a încheiat sezonul competitional pentru categoria Explore din cadrul FIRST LEGO LEAGUE ROMÂNIA, unde echipa Nitro Explorer formată din Călin Sabina (Școala Gimnazială Nr.2), Bulai Luca ( Colegiul Național ”Octavian Goga”), Mureșan-Iuga Matei ( Liceul Româno-Finlandez ERI) și Giurcă Mihnea ( FRAM School), antrenată de către Științescu Hub s-a clasat pe primul loc și s-a calificat la etapa mondială FIRST LEGO LEAGUE, ce va avea loc în perioada 15-19 aprilie la Houston, Texas.

La eveniment au participat peste 500 de persoane, copii, părinți, arbitrii, antrenori și voluntari, fiind înscrise 41 de echipe din diferite județe ale țării.

Concursul a fost organizat de Asociatia Clubul Informaticii Economice- CyberKnowledgeClub reprezentată de domnul Mihai Chiroiu în colaborare cu Lego Group și s-a ținut la sediul Academiei de Studii Economie din București.

În fiecare an, FIRST LEGO LEAGUE oferă o provocare nouă și interesantă pentru a stimula creativitatea copiilor cu vârste între 6 și 10. Anul acesta tema a fost ”SUBMERGED”. Participantii au avut de realizat macheta unui ocean. Fiecare echipă de până la 6 copii, începe explorarea acestei teme din lumea reală cu un set inspirațional creat de LEGO® Education exclusiv pentru FIRST LEGO LEAGUE. Folosind setul inspirațional ca punct de plecare, ei modelează un nou model propriu cu ajutorul elementelor LEGO®. Pe măsură ce lucrează, ei învață abilități de bază în inginerie și programare folosind LEGO® Education WeDo 2.0 sau Spike Essential și aplică aceste concepte pentru a-și anima propriul model. Echipele împărtășesc călătoria lor privind explorarea oceanelor, identificarea cauzelor poluării mărilor și oceanelor, identificarea factorilor care modifică acest mediu de viață, cum anume se adaptează speciile de animale și plante la schimbările ce apar dar și cum pot contribui la salvarea unor specii pe cale de dispariție printr-un poster al echipei. De-a lungul experienței lor, echipele respectă valorile fundamentale ale FIRST LEGO League: inovația, cooperarea și distracția. Echipa Nitro Explorer și-a prezentat macheta realizată în fiecare școală din care ei fac parte.

Științescu Hub a îmceput pregătirea cu copiii în luna octombrie. Te pregătești mult timp,mai întâi te informezi, apoi începi să construiești macheta și roboții, programezi, vezi ce nu funcționează corect, modifici și iar testezi. În 15 minute de competiție tu trebuie să demonstrezi această muncă. Nitro EXplorer a reușit anul acesta să se califice! Urmează iarăși multe sesiuni de lucru. Totul se desfășoară în sistem de voluntariat. Științescu Hub nu percepe nicio taxă de pregătire iar copiii la rândul lor, învață programare și dedică din timpul lor liber din pasiune pentru robotică și programare.

Științescu Hub, înființat în 2016, este un spațiu destinat educației STEAM (Știintă, Tehnologie, Inginerie, Artă, Matematică), unde copiii și tinerii între 5-14 ani vor putea descoperi o varietate de ateliere nonformale din lumea științei. Găzduim ateliere și cursuri din domeniul STEAM care abordează educația într-un mod nonformal. Totul a luat naștere la inițiativa unor cadre didactice, care și-au dorit să atragă elevii de partea științelor exacte prin experimente și joacă. Din 2017 de când am început să participăm la competiții de robotică am reușit 3 calificări internaționale:

First Lego League – cea mai bună clasare:

– locul I, echipa s-a calificat pentru etapa mondială din America- Houston,Texas 15-19 aprilie 2025

2. World Robot Olympiad – cea mai bună clasare:

– locul III, echipa s-a calificat pentru etapa internațională din Italia- Brescia 25-28 septembrie 2024

– locul III, echipa s-a calificat pentru etapa internațională din Danemarca- Aarhus 1-4 august 2019

Avem nevoie de SPONSORIZĂRI, declară Hoară Alina, antrenorul copiilor, pentru a le asigura copiilor taxa de competiție, deplasarea, cazarea și masa.

Din cursurile pe care le desfășurăm contra cost la Științescu Hub, de abia reușim să ne plătim chiria, utilitățile, taxele competiționale, deplasările pe teritoriul României. Învestim mult în materiale didactice, să avem cu ce să lucrăm cu copiii, iar aceste kituri de robotică, de fizică, de chimie nu sunt cele mai ieftine. Participăm de 2 ori pe an la astfel de competiții și costurile depășesc mereu peste 10.000 lei. Nu ne plângem însă scopul nostru este să susținem educația de calitate, să susținem elevii care își doresc performanță.