Stradă de legătură între Cartierul Arhitecților și Sibiu. Detalii și despre ”o nouă cale” către Șelimbăr (video)

În cadrul emisiunii „Ora Locală”, primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, a oferit noi detalii despre o cale de acces care va lega Cartierul Arhitecților de Sibiu.

Primarul Orlățan a vorbit și despre o posibilă nouă cale de acces către Șelimbăr, menționând inițiativele pozitive venite atât din partea Primăriei Șelimbăr, cât și din partea Primăriei Sibiu.

„Nu am avut discuții foarte detaliate despre un anumit drum, dar da, și cei de la Primăria Șelimbăr sunt conștienți de necesitatea de a fluidiza traficul. Este important să evităm aglomerarea între Prelungirea Mihai Viteazu și strada Petre Antonescu din Cartierul Arhitecților. Am discutat despre acest lucru și cu primar de la Sibiu. Deși nu am cerut noi explicit acest lucru, proiectul privind fosta bază Tursib, care va fi traversată de un drum public, se mișcă. Se pare că va fi o cale de acces care va ajunge până la Kaufland și va crea astfel o legătură mai bună în zonă”, a declarat primarul Mircea Orlățan.

