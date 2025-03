Expoziție marca Muzeul Astra apreciată la nivel internațional. Distincție importantă obținută la Berlin (foto)

Muzeul ASTRA, instituție ale cărei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, a primit vești extraordinare de la Berlin (via Timișoara), de la una dintre cele mai respectate competiții de design la nivel mondial patronată de International Forum of Design, iF Design Awards 2025, adesea comparată cu Oscarurile din industria designului.

Vorbim despre o distincție foarte importantă, acordată studioului de design timișorean Synopsismedia™ la categoria „Interior Architecture – Cultural Exhibition” pentru proiectul Crafting Transylvania / Făurind Transilvania, dezvoltat împreună cu Muzeul ASTRA, în cadrul proiectului Restaurarea si revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor – Centru de activități și resurse regionale (C.A.R.R.) finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, APELUL 1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice. https://casaartelor.ro

Juriul iF Design Awards 2025, format din 131 de specialiști și designeri de top din 23 de țări, a analizat în acest an peste 11.000 de candidaturi din 66 de țări în cadrul a 9 categorii principale de concurs. Începând cu această ediție a fost introdus un nou criteriu în jurizarea tuturor candidaturilor: sustenabilitatea. Proiectul s-a remarcat și la această categorie prin folosirea unor materiale prietenoase cu mediul, fără compuși organici volatili și prin designul modular al mobilierului expozițional care permite reutilizarea .

,,Expoziția Făurind Trasilvania. Oameni și meșteșuguri, inaugurată în aprilie 2024 la Casa Artelor este o expoziție ce prezintă 200 de ani de meșteșug transilvănean, punând în valoare arta prelucrării lemnului, ceramicii și textilelor. Demersul creativ a transformat un spațiu muzeal cu provocări de amenajare într-o experiență culturală interactivă și captivantă. Designul expoziției a fost conceput și coordonat de Synopsismedia™, sub direcția artistică a renumitului designer timișorean Ovidiu Hrin. Proiectul a implicat, alături de echipa internă coordonată de Mirela Iancu directorul general adjunct al Muzeului ASTRA, o echipă complexă de specialiști și artiști timișoreni, punând accent pe sinergia dintre conceptul expozițional, componentele media și ambientul sonor curatoriat special. Rezultatul este un parcurs imersiv, menit să-i implice pe vizitatori în redescoperirea tradițiilor și valorilor regionale. Ceremonia de acordare a premiilor va avea loc pe 28 aprilie 2025, la Berlin. Felicitări și mulțumiri întregii echipe Synopsismedia™ pentru soluțiile de design integrat, adaptate conceptului curatorial, și pentru abilitatea de a transforma mansarda Casei Artelor într-un spațiu care inspiră, educă și oferă experiențe memorabile!”, a declarat Mirela Iancu, director general adjunct Muzeul ASTRA.

Recunoscută de mai bine de 70 de ani, competiția iF Design Award onorează inovația și excelența în diverse domenii – de la design de produs și design de interior, până la experiențe digitale și concepte de servicii.

Mai multe detalii despre iF Design Awards 2025 Crafting Transylvania și despre studioul Synopsismedia™ accesând ifdesign.com/en/winner-ranking/project/crafting-transylvania/705315 .