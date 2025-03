Fetiță rătăcită prin Sibiu, ajutată de un voluntar de la Crucea Roșie să ajungă acasă. ,,Plângea și nimeni nu se oprea”

Marius Eugen, voluntar la Crucea Roșie, se îndrepta spre un concert în Sibiu când a observat o fetiță de 10 ani plângând în pasajul de lângă hotelul Ibis. Micuța se rătăcise după ce coborâse din autobuz mai devreme decât trebuia și nu mai știa cum să ajungă la bunica ei.

În seara de 1 martie 2025, în jurul orei 20:00, Marius Eugen, voluntar la Crucea Roșie, se îndrepta spre concertul trupei Compact la Oldies Pub din Sibiu. În pasajul de lângă hotelul Ibis, vizavi de magazinul Dumbrava, a observat o fetiță de 10 ani plângând, în timp ce trecătorii o ignorau.

„Se vedea clar că nu e cerșetoare sau ceva de genul. Oamenii treceau pe lângă ea și nimeni nu o băga în seamă. M-am dus la ea și am întrebat-o ce s-a întâmplat”, povestește Marius Eugen.

Fetița era panicată și i-a explicat că s-a dat jos mai devreme din autobuz și nu mai știa cum să ajungă la bunica ei. Știa doar că locuiește lângă „o biserică aurie”.

Pentru a o liniști, Marius i-a spus că este voluntar la Crucea Roșie și că are și el o fetiță de aceeași vârstă. A întrebat-o dacă are telefon, dar micuța nu avea credit pentru a suna. Din fericire, își știa numărul de telefon al tatălui ei, Gabriel Ciorbea.

Marius l-a sunat imediat pe tatăl fetei, care i-a confirmat adresa de domiciliu pe strada Kogălniceanu. Îngrijorat, acesta s-a pregătit să plece de urgență spre locul unde se afla copilul, dar Marius a decis să rezolve situația mai rapid. A chemat un Uber, a plătit din banii personali și s-a asigurat că șoferul o duce direct acasă

Recunoștința părinților

Tatăl fetei, Gabriel Ciorbea, a scris un mesaj de mulțumire pe rețelele de socializare:

“Mulțumim domnului Eugen Marius, care a dat dovadă de o omenie rară. Acest domn necunoscut până atunci pentru noi a găsit o fetiță de 10 ani, mutată recent în Sibiu, rătăcită. A sunat părinții fetei spunând că plânge în fața magazinului Dumbrava. În acel moment am pornit spre ea, dar domnul Eugen Marius ne-a sunat din nou, spunând că a plătit taxiul din banii lui pentru ca fetița să ajungă acasă în siguranță. Astfel de fapte de bună credință ar trebui să le vedem mai des.”

Nu este prima dată când salvează o viață

Eugen Marius nu este la prima faptă bună. Acum câteva luni, acesta a intervenit rapid când o femeie s-a înecat cu mâncare la o terasă din Sibiu. Fiind voluntar la Crucea Roșie încă din pandemie, știa exact ce trebuie să facă în astfel de situații. A aplicat manevra Heimlich și a eliberat căile respiratorii ale femeii înainte de sosirea echipajului SMURD.

„Eram în parc cu fetița mea și am văzut agitație pe terasa restaurantului. Am observat că oamenii se strânseseră în jurul unei femei căzute. Le-am spus că sunt voluntar la Crucea Roșie și am rugat pe cineva să sune la 112. Am pus-o pe o parte, i-am scos mâncarea din gură și am aplicat manevra Heimlich. Alți trei clienți ai terasei m-au ajutat, restul erau buimăciți”, a povestit Eugen.

Un exemplu de empatie și altruism

Eugen Marius este un tată devotat și empatic, care își crește singur fetița, iar exemplul său a fost urmat și de copilă, care este deja voluntar la Crucea Roșie. „A fost nevoie doar de o vorbă bună și de un gest simplu”, spune Eugen, care consideră că astfel de acțiuni ar trebui să fie firești pentru oricine.