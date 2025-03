Șoc în fotbalul sibian. O echipă veche de aproape 100 de ani se retrage din campionat

Cel mai vechi club de fotbal din județul Sibiu, Sparta Mediaș a anunțat marți dimineață că se retrage din Liga 4.

La finalul turului Ligii 4 Sibiu, Sparta Mediaș ocupa locul 8, cu 18 puncte din 13 meciuri, însă echipa s-a retras din campionat. Pentru că a încheiat turul, Sparta va rămâne în continuare în clasamentul AJF Sibiu, doar că va pierde fiecare joc la ”masa verde”. Înființat în anul 1926, Clubul Sparta a anunțat însă AJF Sibiu că va continua activitatea cu echipa de Under 16.

Echipa de seniori era finanțată de SC Emailul SA Mediaș, o fabrică cu tradiţie înfiinţată în anul 1921, având ca activitate principală producerea articolelor emailate destinate consumului intern şi exportului. Fabrica deține și terenul ”Sparta”, pus gratuit la dispoziția echipei, care a adus mulți jucători legitimați ca profesioniști. În plus, anul trecut clubul Sparta a primit o sumă de bani și de la Primăria locală. În acest an, însă, SC Emailul Mediaș traversează probleme financiare, iar banii de la autoritățile locale întârzie în toată țară.

Președintele clubului Sparta, Dorel Vlașin a explicat pentru Ora de Sibiu că motivele retragerii echipei au fost unele strict economice. ”Problemele financiare nu ne asigurau continuarea competiției la nivelul pe care îl doream, nu exista un buget stabil și sigur care să ne asigure participarea la Liga 4, decât să ne retragem în timpul competiției, mai bine acum. Sunt probleme economice, iar sponorii nu mai pot ajuta la acest nivel, fără bani nu poți face nimic. Fabrica Emailul este poate cea mai mare de profil din Europa, dar toate cheltuielile de producție s-au scumpit, iar puterea de cumpărare scade. Este și o problemă cu fondul de jucători din zona noastră, din păcate copiii nu mai vin la fotbal ca pe timpuri. Îmi pare rău de situație, dar îmi asum această decizie. Nu îmi este rușine cu ce am făcut în fotbal, mă ocup de această echipă de 35 de ani, au fost lucruri frumoase, am fost la Liga 3 în perioada 2004-2007, am organizat turnee de amploare pentru de copii și juniori” a declarat Dorel Vlașin.

Stadionul Sparta pus la dispoziția copiilor și juniorilor

Pe terenul Sparta Mediaș, care aparține SC Emailul vor continua însă jocurile de copii și juniori. ”Terenul Sparta este al fabricii, este bine îngrijit, am decis să păstrăm echipa de juniori, la vară poate vom mai înființa încă una. Pe teren vor juca și juniorii de la ACS Mediaș, avem parteneri cu care colaborăm, terenul nu se închide, vom continua să ajutăm sectorul juvenil. Noi tot timpul am avut rezultate cu juniorii pe care nu îi păstra Gaz Metan, au jucat la Sparta fotbaliști precum Pîrvulescu, Buzean, Munteanu sau Curtean. Pe viitor, în funcție de situația economică, nu exclud să reluăm activitatea de la seniori, chiar dacă dintr-o ligă inferioară” a mai spus Dorel Vlașin.

Echipa fanion a Mediașului, Gaz Metan s-a desființat și ea în 2022.