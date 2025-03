Criptomonedele în rezerva strategică a SUA: Veste bună sau o capcană pentru investitori?

Președintele SUA a surprins comunitatea cripto și economiștii cu o noutate surpriză privind includerea a cinci active digitale în rezerva strategică a țării. Acestea ar fi BTC, ETH, XRP, SOL și ADA. Deși noutatea ar fi trebuit să bucure entuziaștii cripto, majoritatea activelor s-au confruntat ieri cu vânzări masive de capital. Acestea au fost alimentate și de teama unui posibil conflict comercial global după ce SUA a impus un tarif de 25% asupra majorității importurilor din Canada și Mexic.

Statele Unite au o istorie lungă de creare de rezerve strategice cu active-cheie. Deși mulți investitori erau cu ochii pe includerea Bitcoin-ului ca activ de protecție în situații de criză, anunțul lipsit de detalii de la Trump a stârnit mai multe nemulțumiri din partea economiștilor. Dar și din partea entuziaștilor cripto.

Aceștia au pus sub semnul întrebării motivul includerii a trei criptomonede cu o capitalizare mai mică în comparație cu Bitcoin și Ethereum – Solana, XRP și Cardano. Mai mult, ei au criticat ideea că această rezervă strategică nu s-ar baza pe importanța activului pentru națiune, ci pe faptul că prețurile criptomonedelor ar putea crește în viitor. Lucru care nu pare suficient de sustenabil.

Drept rezultat, marți, piața cripto a scăzut cu peste 11%. Astăzi, însă, teama investitorilor pare să se diminueze câte puțin. Prețul Bitcoin urcă din nou spre nivelul cheie de 90 de mii de dolari, cu un preț curent de 87.081 dolari. Monedele alternative Ethereum, XRP, Solana și Cardano, menționate în anunțul surpriză al lui Trump, au crescut cu 3,39%, 3,67%, 2,91% și, respectiv, 13,45% în ultimele ore.

Ținând cont de lipsa de detalii privind includerea criptomonedelor în rezerva strategică a SUA, este dificil de spus dacă aceasta va deveni realitate. Cert este faptul că opiniile experților financiari sunt împărțite. La 7 martie, Casa Albă va organiza primul summit privind criptomonedele pentru a discuta detaliile despre această inițiativă, cum ar fi modul exact în care guvernul va finanța proiectul. Acest factor ar putea decide dacă piața își va menține trendul ascendent, sau dacă se va întoarce la scăderile de acum o zi.

Între timp, proiectele din presale continuă să atragă atenția investitorilor mai deschiși față de activele mai riscante, în ciuda volatilității ridicate de pe piață. Solaxy și BTC Bull sunt printre cele mai fierbinți proiecte de criptomonede noi cu potential care atrag capital semnificativ de la investitorii timpurii. Haideți să aflăm de ce!

Solaxy – soluție de scalabilitate pentru Solana

Solaxy continuă să câștige tracțiune pe piața cripto, devenind una dintre cele mai promițătoare criptomonede noi cu potential, adunând aproximativ 25 milioane de dolari în presale. Deși în ultima perioadă piața cripto s-a confruntat cu scăderi importante de preț criptomonede. Capitalul adunat până acum reflectă interesul investitorilor în criptomonede noi cu potential de a crește după listare.

Noul proiect de criptomonedă este conceput să rezolve problemele de congestie ale rețelei Solana. Prin soluția de scalare Layer-2, Solaxy își propune să ofere tranzacții mai rapide și comisioane mai mici utilizatorilor rețelei principale Solana. Tokenul său nativ, $SOLX, a atras sute de mii de dolari de la lansarea sa în presale la începutul lui decembrie, consolidându-și poziția printre cele mai interesante criptomonede noi cu potential.

Echipa din spatele proiectului își propune să lanseze tokenul $SOLX pe bursele descentralizate [Do Follow Link | https://nonkyccryptoexchanges.com/]. În cazul în care noua rețea de dovedește a fi eficientă iar tokenul este lansat cu succes, se urmărește și listarea pe bursele centralizate pentru o lichiditate mai mare. Acest lucru ar putea crea condiții mai bune pentru a crește și mai mult valoarea acestei criptomonede noi cu potential după listare.

Tehnologia Layer-2 de la Solaxy va procesa tranzacțiile în afara blockchain-ului principal pentru a reduce din presiunea de pe Solana. Această abordare inovatoare, combinată cu planul de a crea un pod între Solana și Ethereum, extinde utilitatea proiectului, ceea ce face din $SOLX una dintre cele mai promițătoare criptomonede noi cu potențial de creștere pe termen lung.

Investitorii timpurii care doresc să cumpere tokenuri $SOLX la prețul avantajos de 0,001654 de dolari o pot face direct de pe website-ul oficial de presale prin conectarea unui portofel crypto cum ar fi Best Wallet sau MetaMask. Tokenul este, de asemenea, disponibil pentru a fi cumpărat prin aplicația Best Wallet. Reamintim că Best Wallet și-a lansat, de asemenea, tokenul nativ în prevânzare, adunând deja peste 10,7 milioane de dolari.

BTC Bull – proiect de criptomonede noi cu potential care oferă airdrop-uri în Bitcoin real

În timp ce Bitcoin se confrunta cu o corecție adâncă pe piață, BTC Bull aduna peste 3 milioane de dolari în doar o lună de la deschiderea prevânzării. Mulți investitori caută să-și diversifice portofoliile cu criptomonede noi cu potential de creștere în viitor. Iar BTC Bull se poziționează ca una dintre cele mai atractive opțiuni. Mai ales pentru susținătorii care cred că Bitcoin va continua să fie profitabil pentru mult timp.

Bitcoin a reușit să crească în valoare cu peste 50% timp de un an. Investitorii sunt cu ochii pe o potențială creștere și mai mare a acestui activ, la un preț dublu până la sfârșitul anului. În acest context, BTC Bull se remarcă printr-o strategie inovatoare inspirată de Bitcoin.

De fiecare dată când Bitcoin crește până la noi niveluri de preț istorice, deținătorii $BTCBULL primesc airdrop-uri în BTC real în portofelele crypto personale. Acest lucru transformă BTC Bull într-un proiect atractiv pentru investitorii în căutare de criptomonede noi cu potential de creștere pe termen lung.

Pentru a se asigura de acest lucru, echipa din spatele BTC Bull implementează și un mecanism deflaționar. Pe măsură ce Bitcoin crește cu 25 de mii de dolari, echipa va arde o parte din tokenurile $BTCBULL. Acest lucru creează o scădere a ofertei totale pentru a sprijini potențialul de creștere a prețului tokenurilor rămase.

Proiectul se poziționează printre cele mai interesante criptomonede noi cu potențial pentru cei care cred în viitorul Bitcoin-ului. Investitorii timpurii pot încă achiziționa tokenuri $BTCBULL la prețul avantajos de 0,002395 de dolari. Pentru aceasta tot ce trebuie să facă este să se conecteze cu un portofel crypto pe pagina oficială de presale. Sau să deschidă aplicația Best Wallet și să găsească BTC Bull în lista de proiecte aflate în prevânzare.