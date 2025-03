Mașina unei ispite de la ”Insula Iubirii” vandalizată la Sibiu. ”La plecare am fost urmărit...” (foto)

Alin Simoiu, cunoscut ca ispită în sezoanele 7 și 8 de la Insula Iubirii, a avut parte de o întâmplare nu tocmai plăcută la Sibiu. Tânărul și-a găsit mașina vandalizată după ce luase masa într-un restaurant din oraș.

Alin a fost prezent weekend-ul trecut la o petrecere din Sibiu, iar acolo a fost asaltat de mai multe fete prezente la ”Baro”.

Totuși vizita în oraș s-a lăsat și cu un incindent. Tânărul care a fost ispită în emisiunea ”Insula Iubirii” de la Antena 1, s-a ales cu mașina ”șifonată”, pe 3 martie.

”În timpul unei întâlniri de afaceri la un restaurant din Sibiu, am remarcat câteva priviri îndreptate către mine, dar nu am dat importanță. Dimineața următoare am găsit mașina însemnată așa cum am fotografiat-o. Ce s-a întâmplat, de fapt? La plecare am fost urmărit de o domnișoară care ulterior a recunoscut fapta, mărturisindu-mi că s-a bucurat foarte mult că m-a văzut în realitate”, a povestit Alin pentru Click.

Acesta spune că nu s-a supărat foarte tare și chiar a zâmbit când a văzut mesajul scris pe mașină.

„Sincer să fiu, sunt o fire destul de modestă și niciodată nu m-am așteptat la astfel de mesaje, întotdeauna m-au surprins și mi-au pus un zâmbet pe buze. Gesturile mici din partea oamenilor mă bucură enorm. Le mulțumesc celor ce le fac și le sunt recunoscător pentru faptul că, în agitația mea de zi cu zi, îmi reamintesc de bucuriile mici ale vieții”, a mărturisit Alin Simoiu, potrivit Click.ro.

Alin nu a depus plângere la poliție pentru acest incident.