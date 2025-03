Prima reacție de la FC Hermannstadt despre viitorul lui Măldărășanu la Sibiu

Conform presei centrale, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu este dorit din vară și de Sepsi Sf. Gheorghe, club cu care a mai discutat în urmă cu câteva luni.

Golazo a anunțat că tehnicianul Marius Măldărășanu este dorit din vară la Sepsi Sf. Gheorghe, echipă care vrea să îl schimbe din vară pe Valentin Suciu, după ratarea play-off-ului. Măldărășanu este la Sibiu ajuns din vara lui 2021, iar de atunci a bifat 66 de victorii, 47 de remize şi 41 de înfrângeri.

”Nu știm dacă Sepsi discută cu Măldărășanu. Dacă așa este, el va trebui să aleagă” a spus Claudiu Rotar, acționarul principal al clubului sibian.

Tehnicianul își va prelungi acordul doar dacă va simți acest lucru, însă, după 4 ani ar putea fi tentat de o nouă provocare, iar Sepsi este un club cu forță financiară mai mare, care an de an își propune play-off-ul. ”Am avut doar o discuție cu Daniel Niculae, vedem, nu pot să vă spun multe. E normal să existe această discuție, vom vedea, vreau ca băieții să stea liniștiți și să fie concentrați. Ca să rămân la Sibiu, trebuie să simt lucrul acesta, tot timpul am făcut lucrurile pas cu pas, încă de când m-am apucat de antrenorat. Sper să fiu inspirat, la un moment dat am considerat că nu am fost, când nu am plecat în tur și a venit acea perioadă dificilă” a spus Măldărășanu recent într-o conferință de presă.

Între Măldărășanu și Sepsi au existat discuții și în toamna anului trecut, când tehnicianul a ales să continue la Sibiu, iar covăsnenii au mizat pe Valentin Suciu. La acea vreme, patronul lui Sepsi, Dioszegi l-a înlocuit pe neamțul Bernd Storck.