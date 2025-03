Scandalul de la Filarmonica Sibiu continuă. Pagubă de zeci de mii de euro pentru un singur concert. Manager: „Sper să se termine” (video)

Conflictul de la Filarmonica de Stat Sibiu încă arde. Deși au loc discuții constant pentru renegocierea contractului colectiv de muncă, sindicaliștii continuă să intre în greve, care conduc implicit la anularea concertelor. Managerul instituției speră ca, în curând, situația să se rezolve, iar ambele părți să fie mulțumite.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

În ultimii ani, între Filarmonica de Stat Sibiu și Sindicatul Artiștilor Instrumentiști din Filarmonica de Stat Sibiu (SAIFS) a izbucnit un conflict ce pare că nu are rezolvare. Cauza neînțelegerilor are legătură cu renegocierea contractului colectiv de muncă. Din cauza că părțile nu reușesc încă să găsească un numitor comun, publicul are de suferit deoarece, deseori, concertele sunt anulate din cauza grevelor de avertisment ale sindicaliștilor.

Manager: „Nu poți semna un contract care încalcă cadrul legal”

Managerul Filarmonicii, Cristian Lupeș, a precizat miercuri, într-o conferință de presă, care a fost motivul pentru care nu a putut fi încheiat contractul colectiv de muncă. Potrivit acestuia, contractul conținea articole care încălcau legislația și, prin urmare, s-a impus o renegociere.

„Noi organizăm concerte. Conflictul colectiv de muncă (…) sper să se termine. Am sperat să nu înceapă. În anul 2022, noi am făcut invitația către sindicat să începem negocierile pentru contractul colectiv de muncă. Aveam un contract colectiv de muncă expirat de vreo 2-3 ani, dar nu am avut voie să îl negociem din pricina situației pandemice, iar când s-a ridicat restricția au mai durat câteva luni și am făcut invitația către sindicat să îl negociem ca să fim în legalitate. Sindicatul, pe vremea aceea, ne-a solicitat să îi așteptăm pentru că își schimbau conducerea, am așteptat, iar în martie 2023 au început negocierile. Ei ne-au propus contractul colectiv de muncă expirat să îl reluăm, să îl semnăm. L-am analizat foarte bine juridic. Acela era un contract semnat în 2018, semnat și în 2016. Așadar, în interiorul contractului colectiv de muncă erau foarte multe articole din legislații deja aprobate, depășite, iar în legea dialogului social scrie foarte clar că, la instituțiile publice, finanțate din bugetul public, este interzisă semnarea contractului de muncă dacă există articole care exced sau încalcă cadrul legal. Așadar, noi nu am putut semna contractul colectiv de muncă atâta vreme cât în contract există și un articol care încalcă cadrul legal.

(…) Vă dau un exemplu, în cazul în care în familia unui angajat apare un deces, se solicita să se ajute angajatul cu nu știu câte salarii medii pe economie. Neregăsindu-se așa ceva în legislație, nu am putut să îl semnez. Dar să zicem că aș fi încălcat legea. Ce se întâmpla? Eu trebuia să dau acei bani. Directorul economic nu ar fi virat acei bani pentru că nu avea justificare juridică. Dar dacă ar fi trecut peste, trezoreria ar fi verificat cadrul legal al unei asemenea plăți. (…) Așadar, banii trecuți în contractul colectiv de muncă nu ar fi ajuns la angajat. Angajatul, pe bună dreptate, ar fi zis că așa ai semnat în contract, și ne dădea în judecată. Să zicem că aș fi putut să îi dau într-un fel. Nu eram tot eu, instituțional, de vină că încalc legea? Nu se poate semna un contract colectiv de muncă în care apar clauze care încalcă sau exced cadrul legal”, a precizat Cristian Lupeș.

Managerul instituției de cultură spune că au loc în continuare discuții pentru rezolvarea situației. „Noi suntem mai departe în negocieri, se fac întâlniri. Nu aș vrea să vă spun cum decurg, de foarte multe ori sunt jignitoare. (…) Încercăm să eliminăm cât mai repede din contract toate articolele care încalcă cadrul legal. Evident, se pune și problema normării muncii în această instituție. Nu e vina Filarmonicii că legislația României nu s-a gândit că muzicienii, actorii, balerinii și așa mai departe trebuie normați altfel decât 8 ore pe zi. Suntem în 8 ore pe zi și trebuie să respectăm asta, dacă vrem să nu avem probleme cu ITM și Curtea de Conturi”, a precizat managerul Lupeș.

De ce nu intervine CJ Sibiu în conflict

Consiliul Județean, care are în subordinea Filarmonica Sibiu, nu poate interveni în acest conflict. Cel mult, instituția poate să ia parte la întâlniri și să observe cum sunt derulate discuțiile privind negocierea contractului colectiv de muncă, lucru care, spune managerul Lupeș, s-a întâmplat o perioadă.

„Consiliul Județean Sibiu este finanțatorul Filarmonicii. Noi, ca instituție, avem o mare independențe. Răspundem Consiliului Județean pe anumite aspecte, mai ales financiare. Dar din punctul acesta de vedere, legislația nu permite nici mie să intervin în viața sindicatului și în acțiunile sale, dar nici Consiliului Județean. Noi am trecut printr-un proces de mediere, singurul lucru pe care l-a propus Consiliul Județean a fost ca un reprezentant al CJ să se informeze asupra modului de desfășurare a întâlnirilor. Dar nu a intervenit niciodată, a venit la câteva întâlniri, după care nu s-a mai continuat acest proces de observare”, a precizat managerul Cristian Lupeș.

Pagubă de peste 30.000 euro pentru un singur concert

Din cauza unei greve de avertisment a sindicatului, un concert organizat în toamna anului trecut nu a mai putut avea loc. Managerul Filarmonicii spune că evenimentul era unul de amploare și, implicit, „nota de plată” a fost și ea pe măsură. Din acest motiv, instituția a acționat în instanță pentru a recupera de la sindicat o pagubă de peste 30.000 euro.

„Concertul denumit Gala Sibiu Opera Festival din 3 octombrie a fost supus de asemenea grevei de avertisment și, cu toate eforturile și încercările noastre, nu s-a mai putut susține. După cum știți, a fost o tragedie și pentru noi, și pentru public, și pentru tinerele voci de pe scenă, care au plâns că n-au putut să cânte, unele dintre ele erau pentru prima dată pe o scenă cu o orchestră. Au încercat să își dreagă amarul, seara, împreună cu profesoarele, în foaierul hotelului unde erau cazate. Au cântat seara acolo și mi-au povestit domnii de la recepție că a fost un moment foarte emoționant. Concertul s-a anulat, iar pe noi ne-a costat foarte mult. Era un concert care trebuia înregistrat de Televiziunea Română, venit aici, cazat, o întreagă echipă. Scenotehnica adusă special, elemente de scenografie adusă special, toate onorariile invitațiilor, Masterclass-ul care a pregătit acest concert, toate lucrurile astea au adus niște facturi care însumau 30-35.000 euro. Noi înțelegem să nu ne băgăm în viața sindicală și o facem. Înțelegem că este dreptul legal al unui sindicat să facă grevă de avertisment care anunță grevă generală. (…) Considerăm că modalitatea de organizare a acestor greve de avertisment, modul lor repetat, încalcă anumite norme, și atunci am vorbit cu avocații și au considerat și ei că există lacune în organizarea grevelor și pentru a recupera acest prejudiciu Filarmonica a înaintat o acțiune în justiție. Asta nu înseamnă altceva decât ce știm cu toții, este o acțiune pentru acest eveniment”, a precizat managerul Cristian Lupeș.