”Secetă” de clienți în florăriile din Sibiu de 1 martie. Motivul este aparent unul bizar (foto)

Florăriile și comercianții de flori din piețele din Sibiu au înregistrat scăderi semnificative ale vânzărilor de 1 Martie. Comparativ cu anul trecut, vânzările au scăzut cu aproximativ 40la sută. Florarii spun că, în ciuda așteptărilor mari pentru începutul primăverii, 1 Martie a adus pierderi semnificative pentru afaceri.

Pentru florari, începutul lunii martie a fost unul dezastruos, poate unul dintre cele mai slabe sezoane din ultimii ani. Unul dintre motivele principale ale scăderii vânzărilor este faptul că 1 Martie a picat într-un weekend, ceea ce a însemnat mai puține flori cumpărate pentru profesori și angajați. De asemenea, vacanța școlară a contribuit la scăderea cererii.

Maria Toader, de la florăria Flor Mary de pe Calea Dumbrăvii, a menționat că vânzările au fost slabe și că nici de 8 Martie nu se așteaptă la o creștere semnificativă a numărului de cumpărători. „A fost afectată vânzarea pentru că 1 Martie a fost în weekend. Instituțiile a fost închise și fiind vacanță, mulți oameni au fost plecați. S-au cumpărat flori doar pentru familii. Vânzările au scăzut cu aproximativ 40% față de anul trecut. Florile sunt ca legumele, sunt perisabile și au o viață scurtă, de maximum două săptămâni. Toți florarii au avut pierderi”, a declarat aceasta.

Prețurile florilor și dificultățile din industrie

Un alt factor care a influențat vânzările este creșterea prețurilor florilor, care au fost mai mari cu 20-30% față de anul trecut. Florile sunt cumpărate în euro, iar importurile sunt necesare deoarece producția internă nu acoperă cerințele pieței din România. „Noi optăm pentru flori de import, iar prețul acestora este în euro, ceea ce face ca prețurile să fie mai ridicate. La florile de pe piață, TVA-ul este de 19%, iar acest lucru afectează considerabil prețurile. De exemplu, pentru un buchet de 50 de lei, este aproape imposibil să rămâi pe profit”, explică Maria Toader.

Așteptări pentru 8 Martie

Comercianții sunt optimiști în privința zilei de 8 Martie, dar nu au mari așteptări. „Sperăm ca 8 Martie să fie mai bun și ca primăvara să aducă mai mulți cumpărători romantici. De obicei, în această perioadă, bărbații își răsplătesc iubitele și soțiile cu flori, iar pentru o femeie, o floare primită de la persoana iubită contează foarte mult,” a încheiat Maria Toader.

Adrian, unul dintre comercianții de flori din Piața Cibin, a spus să se aștepta la mai puține vânzări decât în anii precedenți. „A fost slab față de anul trecut. Am știut că vânzările vor fi mici din cauza zilelor în care pică 1 și 8 Martie, dar totuși am comandat flori suficiente. Am florărie de 20 de ani și este unul dintre cele mai slabe sezoane”, a spus acesta.

Deși vânzările au fost slabe, comercianții din Piața Cibin susțin că florile de sezon, precum lalelele, zambilele, trandafirii și freziile, rămân cele mai cerute. O lalea costă 7 lei, o zambilă 5 lei, iar freziile 7 lei. Un buchet combinat din aceste flori poate ajunge până la 150 de lei.

În ciuda dificultăților, comercianții speră ca perioada de 8 Martie să aducă o revigorare a vânzărilor și să le ofere o oportunitate de a recupera pierderile din primele zile ale lunii martie.