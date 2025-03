ACS Mediaș se repliază în privința obiectivului. Curtean: ”Știm ce avem de făcut” (video)

ACS Mediaș mai are nevoie de un singur punct în ultimele două runde din Seria 7 a Ligii 3, pentru a fi în play-off.

Medieșenii își pot lua vineri biletele pentru play-off-ul Ligii 3, dacă nu pierd în deplasarea de la Cugir, cu Metalurgistul, din penultima etapă a sezonului regular. Chiar și în cazul unui eșec la Cugir, Mediașul poate face pasul spre play-off, fiind greu de crezut că ACS Tg. Mureș va câștiga la Alba Iulia cu Universitar, pentru a prelungi suspansul în ultima etapă. Situată pe 3, Universitar are mare nevoie de puncte, fiind în luptă pentru primele două locuri, cele care duc la ”barajele” de promovare.

”Vrem să avem mentalitate de învingător, pentru asta trebuie să câștigăm la Cugir, știu că atmosfera va fi mult mai bună. Ne dorim să facem un meci bun la Cugir, știm ce avem de făcut pentru a câștiga, important este să ne capacităm foarte bine. A rămas gustul amar al eșecului cu Bistrița, am luat gol în minutul 89, după o muncă foarte grea a jucătorilor, știu ce meci foarte bun am făcut, ne-am ridicat la nivelul unei echipe precum Gloria Bistrița, am terminat cu capul în pământ. Eu și colaboratorii mei am lucrat la moralul jucătorilor în această săptămână, să realizeze că au jucat la o intensitate foarte mare, pe un teren greu, jocul cu Bistrița ne dă încredere să ne batem de la egal la egal cu orice echipă” a declarat antrenorul Alexandru Curtean, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Mediaș.

În cazul greu de crezut în care ACS Mediaș va acumula doar 1 punct în ultimele două etape din sezonul regular, iar ocupanta locului 5, Tg. Mureș va lua 6 puncte, tot echipa de pe malul Târnavei va fi în play-off. Cele două echipe sunt la egalitate la jocurile directe, însă are avantajul următorului criteriu, cel al golaverajului general.

”În play-off ne vom gândi să urcăm în clasament”

Curtean spune că echipa medieșeană va încerca să urce în clasament în play-off, chiar dacă distanța de primele trei locuri este una mare. ”Încă nu suntem matematic în play-off, acesta este obiectivul nostru, după meciul de la Cugir putem reuși asta. După ce vom intra în play-off, cu siguranță ne vom gândi să înaintăm în clasament. Ne dorim să arătăm foarte bine în acele meciuri, știm de anul trecut că sunt unele foarte competitive, chiar dacă nu am reușit să mergem la baraje. Anul acesta a trebuit din nou să o luăm de la capăt, bugetul nu ne-a permis să continuăm pe o mai mare omogenitate, ceea ce am făcut iarna aceasta, nu am vrut să schimbăm jucători, suntem mulțumiți de acest lot. Sper și din vară să continuăm cu acest lot, este unul cu un potențial foarte bun” a mai spus fostul jucător al Gazului Metan.