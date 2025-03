Cazul femeii lovite de o țiglă pe Bălcescu: Proprietarul imobilului, amendat de Poliția Locală

Proprietarul clădirii de pe Pietonala Nicolae Bălcescu, de unde s-a desprins o țiglă și a căzut în capul unei femei, a fost amendat de către Poliția Locală.

Proprietarul clădirii, de unde a căzut o țiglă și a rănit o femeie, a fost amendat de către Poliția Locală cu 1000 de lei. Conform reprezentanților Primăriei Sibiu, acoperișul clădirii nu era îngrijit corespunzător, iar pe calcan lipsesc țigle.

„Apelul de urgență privind accidentul s-a efectuat la numărul de urgență 112, astfel încât cazul a fost preluat de Poliția Municipală. Poliția Locală a făcut însă verificări în teren la imobilul de pe str. Bălcescu nr. 38, constantând că acoperișul nu este îngrijit corespunzător, iar din calcan lipsesc bucăți de țigle. Prin urmare, după identificarea proprietarului/ proprietarilor clădirii, Poliția Locală va aplica măsurile indicate de HCL nr.210/2001, art.6, lit.a). In acest caz se va aplica o amendă de 1.000 lei și i se va pune în vedere proprietarului sa execute lucrările necesare pentru punerea in siguranța a imobilului.

Menționăm că Poliția Locală realizează controale anuale în zonă, în precedentele acțiuni nefiind constatate deficiențe la imobilul în cauză”, a transmis purtătorul de cuvânt al Primărie Sibiu, Mirela Gligore.

Reamintim că un echipaj al SAJ Sibiu a intervenit pe strada Nicolae Bălcescu, pentru o femeie rănită de o țiglă care a căzut de pe un imobil. La sosirea echipajului, femeia de 58 de ani era conștientă și cooperantă, ea suferind un traumatism facial cu edem periorbital. A fost transportată la UPU SIBIU în stare stabilă după care a fost externată. (DETALII AICI)

