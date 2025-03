Exemplu de umanitate al unei adolescente din Sibiu. Ajută bolnavii de cancer. „Mama m-a învățat să fiu puternică”

La doar 16 ani, Nicoleta Smeu este un exemplu de dedicare și curaj. Cu o poveste de viață impresionantă, ea îmbină pasiunea pentru învățătura cu o implicare profundă în comunitate, iar toată această maturitate și dăruire au fost modelate de relația sa strânsă cu mama sa.

Nicoleta nu este doar o tânără implicată în activități de voluntariat, ci și o fiică dedicată, care a învățat lecții de viață valoroase din relația cu mama sa. Deși a crescut într-o familie marcată de divorț, Nicoleta și mama sa au rămas un duo unit, iar legătura dintre ele este mai puternică ca oricând. „Am învățat multe lucruri de la mama mea. Ea m-a învățat ce înseamnă să fii puternic, să fii acolo pentru cei care au nevoie, chiar și atunci când nu ai mult. M-a inspirat în tot ceea ce fac, iar faptul că am trecut printr-o perioadă grea împreună m-a făcut un om mai puternic,” spune Nicoleta.

O provocare care le-a unit și mai mult

În 2024, viața celor două a fost cu adevărat pusă la încercare. Mama Nicoletei a fost diagnosticată cu o tumoare renală, care ulterior s-a dovedit a fi cancer. Întreaga familie a fost șocată, dar Nicoleta și mama sa au rămas puternice împreună. „Mama a avut tumoare la rinichiul drept, iar după o operație dificilă, i-au extirpat rinichiul. Din fericire, acum este vindecată, dar perioada aceea a fost foarte grea pentru noi,” își amintește Nicoleta. Această încercare i-a adus mai aproape ca niciodată și le-a oferit o înțelegere mai profundă a importanței sprijinului reciproc. Nicoleta a fost acolo, alături de mama sa, oferindu-i nu doar ajutor fizic, ci și un sprijin emoțional esențial în această perioadă dificilă.

Voluntariatul: O modalitate de a mulțumi

După această experiență, Nicoleta a simțit dorința de a ajuta și de a se implica activ în comunitate. Astfel, a început să participe la Grupul Suport Oncologic Sibiu, unde, deși este cel mai tânăr voluntar, a demonstrat o maturitate emoțională extraordinară. „Mama m-a învățat să fiu acolo pentru ceilalți, chiar și atunci când nu ai mult de oferit. La început, am venit în grupul de suport ca aparținător, dar am simțit că pot face mai mult. Am devenit voluntar pentru că am vrut să ajut și să aduc un zâmbet celor care trec prin momente dificile,” spune Nicoleta.

,,Grupul nostru oncologic , creat pe data de 18 ianuarie 2025, este un spațiu de sprijin, încredere și împărtășire, destinat persoanelor afectate de cancer. Organizăm activități precum sesiuni de discuții, ateliere creative și alte inițiative menite să ajute pacienţii să îşi găsească liniștea, speranța și puterea de a merge mai departe.” adaugă Mihaiela Faraon.

Deși Nicoleta s-a implicat profund în voluntariat, mama sa a fost mereu un sprijin important pe parcursul acestui drum. „Mama mă susține în tot ceea ce fac. Chiar dacă este greu pentru ea, îmi oferă încredere și îmi arată cât de important este să ajutăm pe cei din jurul nostru. Atunci când am ajuns să fac parte din grupul de suport, mama a fost alături de mine, iar acum, amândouă ne sprijinim reciproc în această călătorie,” adaugă Nicoleta.

Puterea unui zâmbet: lecțiile împărtășite

În ciuda greutăților întâmpinate, Nicoleta și mama ei, Ionica, au învățat împreună ce înseamnă să fii puternic, să ajungi la cei care au nevoie de sprijin și să oferi un zâmbet atunci când este mai greu. „Când sunt alături de persoanele care trec prin momente dificile, simt că fac ceva bun. Chiar dacă ascult doar poveștile lor, îmi dau seama cât de mult contează pentru ei să fie auziți. Și știu că și eu învăț din fiecare moment petrecut alături de ei,” mărturisește Nicoleta.

Chiar dacă Nicoleta are doar 16 ani, are deja planuri mari pentru viitor. „În viitor, aș vrea să devin profesoară de engleză sau arhitectă, dar indiferent ce voi alege să fac, voi continua să ajut oamenii. Tot ce am învățat de la mama mea m-a făcut să înțeleg cât de important este să fii acolo pentru ceilalți,” adaugă Nicoleta.

Aceasta relație strânsă cu mama sa a modelat-o pe Nicoleta în omul de azi: un tânăr cu un suflet mare, dedicat celor din jur, capabil să transforme fiecare zi într-o oportunitate de a face bine.