Ionică, traficantul care a vândut droguri 6 ani în Sibiu, rămâne după gratii

Ionică, tânărul în vârstă de 26 de ani, acuzat că a vândut droguri în județul Sibiu, mai rămâne o lună în spatele gratiilor deși a sperat la o măsură mai ușoară.

Ioan Nicolae Cojocar sau Ionică, așa cum îl știau consumatorii, a început să vândă droguri în anul 2019. Din cercetările efectuate de polițiști și procurori, a reieșit că tânărul a vândut „iarbă” consumatorilor din județul Sibiu la prețuri ce variau între 30 lei și 60 lei gramul.

La finalul lunii ianuarie, oamenii legii i-au percheziționat casa și au ridicat aproape 700 de grame de canabis, un cântar și un grinder. Atunci, el a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar la finalul lunii februarie măsura a fost prelungită.

„Admite propunerea formulată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sibiu, și în consecință: (…) dispune prelungirea duratei măsurii arestării preventive, pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 22.02.2025 până la data de 23.03.2025 inclusiv, față inculpatul C I-N, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată (55 de acte materiale)”, se arată în soluția magistraților.

Tânărul a contestat decizia, sperând la o măsură mai ușoară. Magistrații i-au respins însă cererea.