,,Magic Mike de Sibiu” face furori printre doamne și domnișoare. Radu: ”Am dansat și la un azil de bătrâni” (foto video)

Un dansator de striptease masculin din Sibiu a reușit să-și depășească fricile și inhibițiile pentru a deveni un profesionist pe scena acestui tip de divertisment. Radu împărtășește cum a ajuns să-și urmeze pasiunea, cum a construit legături cu publicul și cum, în ciuda provocărilor, continuă să își trăiască meseria cu dedicare.

Radu Ilincăi, dansator de striptease masculin la clubul Your Secret din Sibiu, își amintește începuturile sale cu un zâmbet: ,,La 19 ani eram timid și mă înroșeam ușor. Practicam baschet și mergeam zilnic la sală, dar eram încă rezervat. Am decis să încerc această meserie ca un tratament anti-timiditate. Un prieten bun, care dansa deja cu un grup de strippers, m-a încurajat, iar eu mi-am spus că nu am nimic de pierdut.”

Sprijin din partea familiei și prietenilor

Contrar așteptărilor, familia și apropiații săi nu au avut o reacție negativă.

,,Prima repetiție am făcut-o chiar în sufrageria mea, iar la unul dintre primele spectacole au asistat și părinții colegului de trupă, fiind o petrecere organizată la locul lor de muncă. Nu a fost nimic tabu, ba chiar mi-au transmis că se vede că îmi place ce fac.”

Secretele unui spectacol reușit

Radu își construiește momentele artistice cu atenție, punând accent pe interacțiunea cu publicul:

,,Îmi place mult să dansez și să adaug mici trucuri care fac doamnele și domnișoarele să râdă. Dacă reușesc să creez o atmosferă plăcută, publicul devine mai receptiv și mă urmează în povestea spectacolului. Zâmbesc, dansez și încerc să transmit energie bună.”

Pentru a se menține în formă, Radu urmează o rutină strictă.

,,Dieta începe din octombrie, iar sala de sport este nelipsită din programul meu zilnic. Înainte de show, mă pregătesc în baie, ascult muzică și îmi imaginez cum va decurge spectacolul. Uneori mă inspir din videoclipurile lui Chris Brown, căutând mișcări noi.” spune acesta.

Viața personală și percepțiile greșite

Contrar stereotipurilor, Radu subliniază că meseria sa este strict despre divertisment:

,,Oamenii cred greșit că striptease-ul masculin implică mai mult decât un show artistic. Ni se cere uneori să trecem peste limite, dar noi nu suntem gigolo. Suntem doar dansatori care oferă o experiență plăcută într-o lume tot mai stresantă. Acasă mă așteaptă soția și copilul meu, iar familia mea înțelege și acceptă ceea ce fac.”

Spre deosebire de show-urile de striptease feminin, publicul feminin reacționează diferit la spectacolul masculin.

,,La striptease feminin, bărbații fie sunt foarte entuziasmați, fie nu spun nimic dacă nu le place. În cazul nostru, reacțiile sunt mai intense: de la zgârieturi din entuziasm, până la lovituri de cot de la cele care încearcă să domine situația. Din fericire, în 90% din cazuri avem un public excelent.” spune Radu.

Viitorul striptease-ului masculin în România

Industria este în declin, iar numărul dansatorilor s-a redus drastic:

,,Am rămas doar doi dansatori activi pe o zonă imensă, eu și un coleg din Cluj. Cererea nu mai este la fel de mare, iar în cinci-opt ani, probabil că striptease-ul masculin va dispărea complet. În București mai sunt maxim 10 dansatori, iar în restul țării, doar sporadic.”

Deși Radu simte că și-a atins apogeul în această meserie, mai are un vis de realizat. ,,Îmi doresc un turneu în România și Europa, organizat de mine, cu o echipă de patru-cinci dansatori. Ar fi încununarea perfectă a carierei mele.” mărturiseşte el.

Momente memorabile din carieră

Radu are nenumărate povești amuzante din spectacolele sale. ,,Am dansat într-un azil de bătrâni, într-o cameră cu opt paturi și un televizor care bâzâia pe Atomic TV. Sau la o petrecere de nuntă unde a picat muzica, iar eu am început să spun glume în timp ce colegul repara boxele. Mireasa râdea atât de tare încât i s-a făcut rău şi a vomitat! Am avut și momente în care publicul încerca să ne fure hainele sau să le arunce în sală, iar noi trebuia să le recuperăm.”

Un alt moment memorabil a fost când a avut parte de o întâmplare neașteptată în timpul unui show: ,,Am zis să mă duc pe afară să văd cum arată totul – scena, luminile, dacă fetele se simt bine. După câteva priviri, am dat nas în nas cu doi câini mari! Am luat-o la fugă în costumul meu alb de marinar și am alergat până în cameră! Am scăpat și, până la urmă, show-ul a ieșit bine!”

Striptease-ul: o meserie pe cale de dispariție

În ciuda pasiunii și dedicării sale, Radu recunoaște că viitorul acestei meserii este incert. ,,Noi, stripperii, suntem pe cale de dispariție. Dar atâta timp cât scena mă cheamă, voi continua să dansez. Când va veni momentul să mă retrag, o voi face știind că am trăit fiecare clipă la maximum.” concluzionează Radu.