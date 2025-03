Măldărășanu face lumină în privința viitorului său la Sibiu. ”Am discutat cu băieții în vestiar...” (video)

După ce presa centrală a speculat interesul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe sau Rapid București pentru Marius Măldărășanu, tehnicianul de la FC Hermannstat a abordat acest subiect în conferința de presă susținută vineri la Sibiu.

Contractul lui Marius Măldărășanu cu FC Hermannstadt este scadent la vară, iar tehnicianul susține că în acest moment nu are nicio ofertă. Mai mult, fostul rapidist nu exclude varianta unui concediu prelungit.

”Apar tot felul de discuții în presă, dacă sunt adevărate, mă onorează, înseamnă că am muncit bine. Vom vedea ce se va întâmpla la Sibiu, am avut doar o discuție cu Daniel Niculae, deocamdată nicio propunere. Se poate întâmpla să apară o propunere, la un momet dat și să nu ne înțelegem. Se poate întâmpla să apară o altă propunere din altă parte și să nu ne înțelegem. E o variantă ca după 4 ani la Sibiu, să am o binemeritată vacanță, au fost ani extraordinari, dar totuși stresanți. Sunt sigur că Dumnezeu are planul perfect pentru mine, las totul să vină de la sine, sunt foate concentrat pe ce avem de făcut. Chiar am discutat cu băieții de aceste lucruri apărute în presă, poate pentru unii contează, au fost și jucători care m-au întrebat, cu unii se dorește prelungirea, dar nu pot să promit nimănui nimic. După sezonul regular voi discuta cu oricine, este clar, poate cineva vrea să mă cunoască și să te pună antrenor peste câteva luni, sunt lucruri normale. Repet, nu am avut nicio propunere de nicăieri” a declarat Marius Măldărășanu, înaintea jocului cu Rapid.

”Cu Nico va fi prima discuție”

Tehnicianul a subliniat că prima discuție va fi cu fostul său coleg, Daniel Niculae, actualmente președintele clubului sibian. ”Poate Nico se gândește că mă va convinge 100%. Nu am cum să discut cu altcineva, înainte să discut cu el, asta i-am și spus, că nu e adevărat ce se scrie. Am avut o discuție doar după acel 6-2 cu Iași, în rest nu am discutat cu nimeni, e normal, respect antrenorii de la toate echipele, știu ce e în sufletul unui antrenor când se scrie că altul va veni la echipa respectivă. Văd și antrenori că se autopropun pe colo, pe colo, parcă nu dă bine, am văzut visavis de Ilie Stan la Buzău, nu-s lucruri normale, dar deranjează și nu ajută echipa respectivă ” a mai afirmat Măldărășanu.

Meciul FC Hermannstadt – Rapid București se va disputa sâmbătă, de la ora 20.30, pe Stadionul Municipal. Biletele sunt disponibile pe siteul Bilete.ro, dar și la casele de biletele de la noua arenă.