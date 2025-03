Începând de astăzi, 7 martie, pasionații de alergare și susținătorii cauzelor locale sunt invitați să se înscrie la cea de-a 14-a ediție a Maratonului Internațional Sibiu. Înscrierile sunt deschise până pe 2 mai, ora 23:59, iar doritorii se pot alătura uneia dintre cele 54 de cauze care vor transforma comunitatea prin energie, implicare și generozitate (aici lista completă a cauzelor: https://maratonsibiu.ro/ro/proiecte.

„Maratonul Internațional Sibiu nu este doar un eveniment sportiv, ci un fenomen de comunitate. De 14 ani, reușește să aducă împreună oameni diferiți dar uniți de dorința de a face bine. Fiecare ediție confirmă puterea pe care o avem atunci când acționăm împreună. Evenimentul atrage anual alergători din întreaga țară și din străinătate, consolidând Sibiul ca un centru al solidarității și al sportului pentru toți.” – Ana Bugneriu, Director Executiv, Fundația Comunitară Sibiu și Directoarea Generală al MIS.

Tema ediției 2025: ,,Cine suntem noi?”

Anul acesta, Maratonul se desfășoară sub tema „Cine suntem noi?”, o întrebare care reflectă atât identitatea individuală, cât și cea colectivă a comunității MIS. Într-un context social în care valorile, apartenența și direcția comunității sunt tot mai des puse sub semnul întrebării, Maratonul Internațional Sibiu 2025 devine un exercițiu de introspecție și acțiune. Alergăm pentru bine, pentru viitor, pentru ceea ce ne definește.

„Tema „Cine suntem noi?” este mai mult decât o simplă întrebare, este un punct de plecare pentru reflecție și acțiune. Prin acest maraton, fiecare dintre noi își găsește locul într-o comunitate care crede în schimbare. Fie că alergăm, donăm sau susținem, contribuim la o poveste mai mare decât noi.” – Amalia Precup, Coordonator PR, Fundația Comunitară Sibiu.

Cum te poți înscrie?

Alergătorii se pot înregistra direct pe maratonsibiu.ro, alegând una dintre cursele disponibile:



🏁 42K Maraton by Continental – pentru cei care cred că 42 e doar un număr, nu o provocare

🏁 21K Semimaraton by Joyson Safety Systems – pentru cei gata să cucerească fiecare dintre cei 21 de kilometri cu determinare și pasiune

🏁 TeamRun (4×10,5K) – pentru echipele unite de un singur gând: să nu fie ultimii

🏁 10K by Wenglor – pentru cei care vor să simtă energia cursei și să-și testeze viteza

🏁 Crosul MultiversX – pentru cei care vor să combine alergarea cu selfie-urile

🏁 Cursele Copiilor by Playtopia – pentru cei mai mari campioni ai comunității

🏁 Teen Race by IFM – pentru tinerii gata să-și testeze limitele

🏁 Pași pentru Oraș by Bilstein – pentru cei care preferă mersul alert, dar cu aceeași energie de maraton

🏁 Aleargă Peste Tot – cursa virtuală powered by GLS

Evenimentul este posibil datorită partenerului principal, MultiversX & xMoney și partenerilor de cursă: Continental, Joyson Safety Systems, Wenglor, GLS, Bilstein, IFM, Playtopia, Colt, Scandia, SAM Transport, Agile Freaks, Reasig.

„Dincolo de energia și emoția din ziua evenimentului, Maratonul Internațional Sibiu înseamnă luni întregi de muncă și un mecanism complex care implică ONG-uri, alergători, donatori, parteneri și voluntari. Ne dorim ca fiecare pas făcut în această ediție să reflecte încrederea și responsabilitatea pe care le avem față de comunitatea noastră.” – Mădălina Pișcu, Director Programe, Fundația Comunitară Sibiu și Directoare de dezvoltare MIS.

Start înscrieri!

Dacă vrei să alergi pentru bine, să-ți depășești limitele și să contribui la o schimbare reală, înscrie-te acum pe maratonsibiu.ro. Fiecare pas contează!

Despre Maratonul Internațional Sibiu

Maratonul Internațional Sibiu, organizat de Fundația Comunitară Sibiu în parteneriat cu Clubul Sportiv Comunitar Sibiu, este mai mult decât un eveniment sportiv, este o platformă prin care comunitatea este conectată la cauze sociale importante.

La ediția din 2024 a Maratonului Internațional Sibiu au fost finanțate 51 de proiecte, pentru care s-au strâns 1.336.124 lei. Pentru aceste cauze s-au pus în mișcare 8.953 de alergători, adulți și copii, care au fost susținuți de circa 8.942 de susținători.

De-a lungul edițiilor de până acum, prin intermediul maratonului s-au pus pe picioare aproximativ 400 de proiecte diverse: construcția unui refugiu alpin, protejarea berzelor albe, cursuri de educație arhitecturală, muzicală sau chiar civică, renovarea și dotarea bibliotecilor și curților școlilor – inclusiv din mediul rural, amenajarea de săli polisenzoriale, repararea unei sinagogi, echipamente medicale pentru animale sălbatice rănite, prevenția bolilor neurodegenerative, sterilizarea câinilor și pisicilor fără stăpân, activități cu și pentru persoanele cu dizabilități, achiziția de echipamente medicale etc.