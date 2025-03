Poveștile celor nouă ”îngeri” ai necuvântoarelor din Sibiu. Fetele de la Animal Life salvează la propriu sute de vieți (foto)

Animal Life Sibiu este mai mult decât o organizație de protecție a animalelor. Este o comunitate formată din oameni inimoși, care dedică timp, resurse și suflet pentru a salva, îngriji și oferi o viață mai bună animalelor aflate în dificultate. De la salvarea puilor abandonați, la reabilitarea animalelor rănite și până la găsirea unor familii adoptive responsabile, voluntarele de la Animal Life Sibiu sunt adevărate eroine ale comunității.

Pentru Rhea, decizia de a deveni voluntară la Animal Life Sibiu a venit dintr-o dorință profundă de a ajuta animalele, chiar și atunci când nu le putea oferi un spațiu în propria casă. „Mi-am dorit întotdeauna să ajut animalele, și, pentru că locuiesc la bloc și nu am spațiu, am hotărât să le pun la dispoziție timpul meu. Faptul că am cunoscut oameni implicați, dăruiți, care m-au apreciat și valorizat, m-a determinat să continui să ajut.”

Bucuria de a salva o vieţi

Pentru Cristina, cea mai mare satisfacție este impactul real pe care îl are asupra animalelor aflate în nevoie: „Simt că ajut concret să reduc suferința animalelor: cu fiecare animal pe care îl ajutăm, facem un pas spre o lume mai bună. Cea mai mare bucurie este atunci când primim poze cu animalele din noua lor familie. Știu cât de grav bolnave sau rănite au fost și, apoi, să le văd în brațele cuiva, într-o familie fericită, mă face să vreau să mai salvez 1000!”.

Puterea și reziliența femeilor

Georgi a descoperit, prin activitatea de voluntariat, o latură impresionantă a femeilor: „Voluntariatul m-a învățat că femeile au o forță interioară extraordinară. Am cunoscut femei aparent fragile, fine, elegante, dar cu un caracter puternic, care nu se dau în lături de la nicio provocare. Ele știu să fie vulnerabile, dar și ferme când e nevoie, dovedind o reziliență impresionantă în orice situație.”

Cele mai dificile cazuri de salvare

Adina își amintește un caz care i-a rămas întipărit în minte: salvarea unui pui de pisică aruncat în sistemul de aerisire al CEC Bank de pe Calea Dumbrăvii. „Două zile am încercat tot ce a fost omenesc posibil. Când a trebuit să plec acasă după prima zi, nu am putut dormi. M-am târât prin spații din care mi-era teamă că nu voi mai putea ieși, m-am julit peste tot. Pompierii au venit de două ori. Într-un final, cu ajutorul administratorilor clădirii și al pompierilor, am reușit să-l scoatem. Și acum îmi dau lacrimile când îmi amintesc momentul în care, în sfârșit, l-am avut în brațe.”

O poveste de succes care a marcat un voluntar

Pentru Larisa, cel mai emoționant caz a fost al unui câine abandonat, Yona. „Am legat o relație deosebită cu el și el s-a atașat mult de noi și de ceilalți câini ai casei. A devenit cel mai infocat și fidel ‘protector’ al nostru, deși ca talie era cel mai mic. În seara de dinaintea plecării, m-a privit fix și a râs cu toată gura, ca și când mi-ar fi transmis că înțelege și că îmi mulțumește pentru tot.”

Rolul femeilor în protecția animalelor

Maria subliniază importanța implicării femeilor în societate: „Femeia joacă un rol esențial în dezvoltarea și evoluția societății, fiind adesea motorul schimbărilor pozitive. În ceea ce privește protecția animalelor, femeile sunt adesea lideri în mișcările pentru drepturile acestora, fiind motivate de empatie și dorința de a crea o lume mai bună pentru toate ființele vii.”

Modele de inspirație

Pentru Roxana, modelul de iubire și respect pentru animale a fost mama sa. „Ea mi-a insuflat această dragoste pentru câini și animale, în general.” În ceea ce privește exemplele publice, admiră femei precum Oprah și Michelle Obama, dar crede că orice femeie care intră într-un adăpost sau salvează un animal merită admirație: „Ea face deja ceva ce majoritatea nu reușesc. Și asta e de admirat.”

Ce schimbare ar trebui să existe în mentalitatea oamenilor față de animale?

Dalina speră la o lume în care animalele să fie tratate cu mai multă considerație: „Mi-ar plăcea ca oamenii să nu mai considere că animalele ne sunt inferioare, doar pentru că nu vorbesc sau pentru că sunt mai puțin raționale. Mi-ar plăcea ca oamenii să înțeleagă că un animal este un suflet, că suferă și că are nevoi, la fel ca oamenii.”

Cum poate comunitatea să ajute?

Maria subliniază că responsabilitatea este cel mai important lucru pe care îl poate face comunitatea: „În primul rând, să aibă grijă de propriile animale și să înțeleagă importanța sterilizării. Apoi, cazarea temporară a animalelor și donațiile sunt forme de ajutor esențiale pentru noi.”

Fondatoarea Animal Life despre începuturile organizației

Andreea Roseti își amintește de începuturile Animal Life din 2006: „În 2006, ne-am găsit prin prieteni comuni câțiva oameni de 20-30 de ani, plini de intenții bune. Dar aveam multe de învățat. Nu am avut un plan clar sau așteptări realiste, ceea ce ne-a dus în situații grele: am crezut că vom găsi sprijin pentru a construi un adăpost, pentru a îngriji și da spre adopție animale. Ne-am trezit depășiți de situație, cu mai multe animale decât puteam susține, fără bani și fără să știm încotro să o apucăm. A fost un drum lung, dar am găsit oameni buni și am construit organizația pe care o avem astăzi.

Cea mai mare realizare este că am contribuit la transformarea Sibiului într-o comunitate mai blândă și mai empatică. A devenit o normalitate să ajuți un animal rănit, să adopți, să oferi ajutor. Acesta este cel mai important progres.”

Legislația privind protecția animalelor

,,Dacă aș putea schimba un lucru acum, ar fi gestionarea câinilor prin sterilizare și responsabilizarea proprietarilor, nu prin capturare și eutanasiere. Învățăm constant unde și cum trebuie îmbunătățită legislația, pentru că, asemenea societății, și cadrul legislativ trebuie mereu adaptat.” a adăugat Andreea.

Echilibrul între viața personală și profesională

,,Sunt directorul Humane World for Animals Europe și președintele Animal Life. Norocul meu este că îmi petrec timpul cu oameni grozavi, iar familia îmi împărtășește pasiunea. Nu există o ruptură între viața personală și cea profesională.” mărturiseşte Andreea.

Planuri pentru viitor

Andreea visează la un sanctuar pentru animale de fermă: „Visul meu este ca într-o zi să nu mai fie nevoie de noi. Până atunci, vom continua să salvăm, să oferim castrări gratuite și să lucrăm cu autoritățile pentru a aduce mai multă compasiune în administrația publică. Pe termen lung, sper să construim un sanctuar pentru animale de fermă, unde acestea să își trăiască bătrânețea în demnitate și liniște.”

Până atunci, Animal Life continuă să ajute animalele abandonate, să ofere servicii veterinare și să lupte pentru o lume mai bună. Sibienii pot oferi ajutor în activitatea lor, accesând link-ul.