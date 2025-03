S-a semnat contractul pentru implementarea insulelor ecologice digitalizate în Mediaș (foto)

Vineri, 7 martie 2025, primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a semnat două contracte de furnizare a Insulelor Ecologice Digitalizate cu societatea care va asigura livrarea, montarea si instalarea în amplasament a echipamentelor necesare pentru Insulele Ecologice, contracte în valoare de 3.406.018 lei, cu TVA.

Proiectul „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Mediaș, județul Sibiu“, este implementat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), componenta 3 – Managementul Deșeurilor, Subinvestiția I1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate.

În mod concret, începând din luna aprilie a acestui an vor fi înființate și dotate un total de 50 de insule ecologice în municipiul Mediaș, de tip 1 și 2, după cum urmează:

TIP 1 – 23 de insule ecologice supraterane digitalizate cu 5 containere de câte 1,1 mc pentru toate cele 5 fracții (biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton)

TIP 2 – 27 de insule ecologice supraterane compuse din 5 containere supraterane staționare proiectate si fabricate conform standardelor europene în vigoare, cu capacități diferite pentru cele 5 fracții: biodegradabil (între 2 mc și 3 mc), rezidual (între 2 mc și 3 mc), sticlă (între 2 mc și 3 mc), plastic și metal (între 3 mc și 5 mc), hârtie și carton (între 3 mc și 5 mc).

Fiecare insulă ecologică amenajată în municipiul Mediaș va deservi minimum 200 de locuitori sau apartamente, astfel fiind asigurate prin finanțare și câte 200 de cartele de acces pentru fiecare dintre acestea.

De asemenea, insulele ecologice vor fi protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat, dotate cu acces digitalizat pentru persoanele fizice arondate, mod GSM pentru transmisie date, bază de date privind beneficiarii serviciului și interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare.

Insulele de tip 1, supraterane încasetate vor fi amenajate în următoarele locații: 1 Decembrie nr. 14 intersecție cu str. Grădinarilor, Aleea Buziaș nr. 2, Aleea Buziaș nr. 5,

Aleea Eforie nr. 10, Aleea Eforie nr. 12, Aleea Eforie nr. 4, Aleea Eforie nr. 6, Str. Avram Iancu nr. 36, Str. C. I. Parhon nr. 2, Str. C. I. Parhon nr. 4, Str. C. I. Parhon nr. 6, Str. Câmpeni nr. 2 intersecție cu str. Calafat, Str. Christian Schesaeus nr. 1-3, Str. Cluj nr. 6, Str. Fântânele nr. 14

Str. Govora nr. 2 intersecție cu str. Nucului, Str. I. C. Brătianu nr. 3, Str. Lucian Blaga nr. 30, Str. Sibiului nr. 29 intersecție cu str. Gravorilor, Str. Sibiului nr. 36, Str. Sibiului nr. 60, Str. Sondorilor nr. 1-3, Str. Tineretului nr. 6.

Insulele de tip 2, supraterane cu containere staționare, vor fi amplasate după cum urmează: Aleea Sovata nr. 1-3-5, Aleea Tomis nr. 3, Str. 1 Decembrie nr. 16, Str. Avram Iancu nr. 18, Str. Blajului nr. 21, Str. Blajului nr. 8, Str. Calafat nr. 2, Str. Cluj nr. 9 intersecție cu Aleea Tomis, Str. După Zid nr. 15, Str. Iuliu Maniu nr. 1, Str. Iuliu Maniu nr. 7, Str. Lotru nr. 9, Str. Luncii nr. 1, Str. Lupeni nr. 1, Str. Michael Weiss nr. 6 (lateralul Hotelului Central), Str. Milcov