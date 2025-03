Stenograme din dosarul "Puciul Eșuat” dejucat de DIICOT. Plănuiau scoaterea României din NATO

Informații noi în dosarul „Puciul eșuat”. Șase persoane au fost reţinute de DIICOT pentru trădare şi constituirea unei grupări pentru a „ştirbi suveranitatea şi independenţa statului român”.Membrii grupării sunt acuzaţi că aveau contacte cu agenţi străini, inclusiv în Rusia, pentru a prelua puterea.

Procurorii DIICOT au reținut miercuri șase persoane acuzate de infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și trădare. În dosar este implicat și generalul în retragere Radu Theodoru, în vârstă de 101 de ani, veteran de război, a cărui imagine a fost folosită de membrii organizației, scrie Mediafax.

Potrivit anchetatorilor, gruparea era organizată în stil militar și urmărea preluarea puterii și desființarea partidelor politice. DIICOT arată că membrii grupării au luat legătura cu „agenți ai unei puteri străine” și au mers de mai multe ori în Rusia.

Cei șase bărbați reținuți de DIICOT pentru trădare sunt Ștefan Mateescu, Adrian-Robertin Dinu, Radu-Pompiliu Șofran, Raul-Mihail Lupu, Georgică-Cristian Atitiene, Marius Semeniuc. Adrian-Robertin Dinu apare în mai multe clipuri pe site-ul organizației Comandamentul „Vlad Țepeș”, în care transmite mesaje către NATO și UE în numele organizației.

Din stenogramele discuțiilor se poate observa faptul că gruparea avea drept scop răsturnarea regimului din România, revenirea țării la denumirea Republica Populară Română și intrarea sub controlul direct al Rusiei, relatează Gândul.

Pentru patru persoane procurorii DIICOT au cerut arest preventiv, pentru alte două cerând arest la domiciliu. În acest dosar au apărut și stenograme ale discuțiilor membrilor acestei grupări, potrivit informațiilor publicate de stiripesurse.ro.

LUPU RAUL-MIHAIL – „Așa…astăzi la ora 09:58 dimineața transmite Dinu „Serghei Budanov – Serviciul Secret Ucrainean GUR, dacă până la vară nu facem pace Ucraina dispare. Corect. Maxim august e pa UKR”; al doilea mesaj a fost așa la ora 11:14 „Am trecut primul interviu religios cu ghilimelele de rigoare, trebuie informații cu privire la soluția de schimbare a Patriarhului. Nume de propus și nume președinte al statului. Se confirmă ….”

LUPU RAUL-MIHAIL: „Ascultați! „Se confirmă planul lor, care este din 1993 și tot ce am spus eu public”, alt mesaj la ora 11:30 a fost așa, întreabă cineva din grupul nostru „Ce condiții pentru președinte ? ”, răspunsul lui Dinu „Român de cinci generații, care nu a trădat, nu a furat, nu e impostor și e obligatoriu creștin-ortodox”

LUPU RAUL-MIHAIL: „Așa, ieri la ora 21.55 de seara ne-a transmis următorul mesaj „Urgent Guvernul pregătit cu cele nouă ministere, reprezentantul MAE va semna trecerea la Republica Populară Română ”, este vorba de Constituția României, fac o paranteză …”

LUPU RAUL-MIHAIL: „Asta ne-a spus Dinu că „Urgent Guvern pregătit cu cele nouă ministere și reprezentantul MAE care va desemna trecerea la Republica Populară Română, la Constituția Republicii Populare Române.”

De asemenea, la data de 30.01.2025, LUPU Raul-Mihail îi relatează numitului THEODORU Ioan-Radu, în cadrul unei discuții telefonice, alte aspecte transmise de către DINU Adrian-Robertin, de la Moscova, din care redăm următoarele pasaje relevante:

LUPU RAUL MIHAIL: Ce ne-a tra.., ce ne-a transmis Dinu. Ce-au zis rușii. Zice: ”Considerăm întreruperea alegerilor din România ca o lovitură de stat, dar în România există forțe care vor și pot restabili ordinea și suntem gata să le susținem”. Deci ne transmit prietenii noștri de dincolo.”

LUPU RAUL MIHAIL: Zice așa: „Zi venerabilului că mâine primesc verde de la ce am discutat și maxim iunie se întorc armele. Să fie cuminte și pe baricadă. Întreabă-l dacă are noutăți și dacă vrea să-mi transmită ceva. Mâine e ziua cea mare”, adică astăzi. „Eu am verde.”

Procurorii DIICOT au reținut – miercuri 5 martie – 6 persoane acuzate de constituire a unui grup infracțional organizat și trădare. Gruparea care dorea să preia puterea în România se numea „Comandamentul Vlad Țepeș”, iar membrii acestei grupări organizate pe o structură militară ar fi dorit să schimbe numele României în „Geția.”

Joi, 6 martie, procurorii DIICOT au cerut instanței emiterea unor mandate arestare preventivă pentru patru din cei șase reținuți: Adrian-Robertin Dinu, Marius Semeniuc, Raul-Mihail Lupu și Georgică-Cristian Atitiene.

Judecătorii au admis cererea procurorilor și au dispus arestarea preventivă doar pentru Adrian-Robertin Dinu, fondatorul Statului Major al Comandamentului „Vlad Țepeș”, un fel de „stat major paralel”, și Marius Semeniuc.

În cazul lui Raul-Mihail Lupu și Georgică-Cristian Atitiene, instanța a dispus plasarea lor sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile.

Procurorii au cerut plasarea în arest la domiciliu pentru Ștefan Mateescu și Radu-Pompiliu Șofran. Judecătorii au respins însă cererea, ca neîntemeiată, și au decis ca aceștia să fie plasați sub control judiciar, pentru 60 de zile.

Marius Semeniuc, unul dintre acuzații din dosarul de trădare și organizare a unui ”stat major paralel”, a fost ridicat de polițiști, care au pus în aplicare mandatul de arestare preventivă emis pe numele lui, joi seara, de Curtea de Apel București.

Gândul prezintă noi informații uluitoare din acest caz de trădare, personajul principal fiind Adrian-Robertin Dinu, fondatorul Statului Major al Comandamentului „Vlad Țepeș”, un fel de „stat major paralel”, avocat de profesie și fiul lui Gheorghe Dinu, veșnicul candidat la Președinția României.

Curtea de Apel București a decis ca doi dintre cei șase reținuți de DIICOT în dosarul de trădare și legături cu Rusia să fie arestați preventiv pentru 30 de zile. Ceilalți patru au fost puși sub control judicar pentru 60 de zile. Decizia nu este definitivă și, dacă va fi contestată, se va judeca la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ).

Procurorii au cerut plasarea în arest la domiciliu pentru Ștefan Mateescu și Radu-Pompiliu Șofran. Judecătorii au respins însă cererea, ca neîntemeiată, și au decis ca aceștia să fie plasați sub control judiciar, pentru 60 de zile. În cele 60 de zile cât sunt sub control judiciar, Raul-Mihail Lupu, Georgică-Cristian Atitiene, Ștefan Mateescu și Radu-Pompiliu Șofran au interdicție să părăsească țara și să comunice cu suspecții, inculpații și martorii din dosar. Totodată, aceștia sunt obligați să se prezinte săptămânal la secțiile de Poliție, pentru verificarea respectării măsurilor din cadrul controlului judiciar, să meargă la DIICOT și la instanță ori de câte ori sunt chemați și să anunțe imediat anchetatorii dacă își schimbă locuințele.

Decizia Curții de Apel poate fi contestată atât de procurorii DIICOT, cât și de cei șase inculpați. În același dosar este vizat și generalul (rtr.) Ioan-Radu Theodoru, însă în cazul lui, procurorii DIICOT nu au luat nicio măsură preventivă, după ce miercuri i-au percheziționat casa.

Surse judiciare au spus, pentru Gândul, că membrii grupului doar s-ar fi folosit de imaginea generalului Radu Theodoru, pentru promovarea asociaţiei pe care au înfiinţat-o.

Organizaţia numită Comandamentul „Vlad Ţepeş” avea ca scop scoaterea României din NATO, Alianţa cu Federaţia Rusă şi desfiinţarea partidelor politice din România.

Potrivit unor surse judiciare, membrii grupării, majoritatea foşti militari, ar fi avut legături cu Victor Makovskiy și de Evgheni Ignatiev, cei doi diplomaţi ruşi care au fost expulzaţi de pe teritoriul României.