Tragedie evitată la “mustață” după incendiul din blocul de pe Mihai Viteazu. Mărturii de la locatari: „Ne-am îngrijorat” (foto video)

Incendiul de la apartamentul unui bloc de pe Bulevardul Mihai Viteazu a izbucnit în jurul orei 6:00 dimineața din cauza unui scurtcircuit. Locatarii sunt șocați și povestesc cum s-au trezit brusc cu pompierii la ușă, care i-au evacuat rapid.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Flăcările puternice au distrus apartamentul respectiv, iar casa scării blocului a fost inundată cu fum. De asemenea, două mașini parcate au fost avariate, după ce mai multe elemente din locuința aflată în flăcări s-au desprins și au căzut în stradă.

Locatarii își amintesc cu teamă cum au părăsit imobilul. „Am simțit o nuanță de fum, am aerisit camera și, când am ieșit afară, am văzut că acțiunea era în plină desfășurare. Atunci am coborât”, povestește un alt locatar.

Unii dintre locatarii din blocul unde a avut loc incendiul spun că nu s-au temut de flăcări, evacuând rapid clădirea. „La 6:30, pompierii au ajuns, sirenele au început să sune, au bătut la ușă și am coborât cu toții. Nu m-am speriat pentru că nu am crezut că situația era atât de gravă”, spune un alt locatar.

Alții au ieșit mai târziu din locuințe, fiind în continuare în stare de șoc. „Am văzut fum ieșind din apartament. Eu am ieșit mai târziu din casă. Eram îngrijorați”, își amintește un alt locatar.

„Pompierii au bătut la ușa noastră dimineața și am ieșit afară. Când ai o catastrofă în față, te gândești să îți ajuți vecinii. Nu m-am speriat pentru că incendiul era la etajul 9, iar eu stau la etajul 3. Băiatul căruia îi ardea apartamentul a sunat la pompieri”, explică George Simulescu, președintele Asociației de Locatari.

Citește și: Pagubele produse în urma incendiului puternic de pe Mihai Viteazu. S-a stabilit și cauza izbucnirii

Fost pompier de meserie, Vasile a părăsit locuința imediat ce a simțit fumul. „La 6:15 am coborât cu mama să o duc la o clinică. Am auzit niște bubuituri, am deschis geamul de la balcon și am văzut fum. Am fost pompier timp de 17 ani și i-am spus copilului să iasă afară”, povestește Vasile Hogea.

O altă locatară a început să curețe funinginea de pe casa scării. „S-au afumat pereții, ușa, contoarele și instalațiile electrice”, spune aceasta.

Mihai, sibian care locuiește în cartier, a văzut incendiul de la balcon. „Eram pe balcon și am văzut flăcările. După aceea, pompierii au început să spargă geamurile balconului pentru a intra în apartament. În apartament stătea un chiriaș, un ofițer”, spune Mihai, un localnic dintr-un bloc vecin.

Vă reamintim că peste 50 de oameni au fost evacuați vineri dimineață dintr-un bloc de pe Mihai Viteazu după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament aflat la etajul 9. Detalii și imagini, AICI.