Femeia de fier a Poliției Locale Sibiu. Diana Marcu, între intervenții de salvare și misiuni sub acoperire (foto)

Într-o lume în continuă schimbare, unde fiecare zi aduce noi provocări, există oameni care nu ezită să fie în prima linie, indiferent de riscuri. Diana Marcu este unul dintre acești oameni. Agent la Poliția Locală Sibiu și voluntar SMURD, ea și-a dedicat viața protejării comunității, intervenind acolo unde este nevoie de ajutor – fie că este vorba de o patrulare de rutină, de salvarea unui copil aflat în pericol sau de oferirea primului ajutor unei persoane în stare critică.

De mai bine de 18 ani, Diana îmbracă uniforma cu mândrie, demonstrând că această profesie nu este doar despre aplicarea legii, ci și despre empatie, responsabilitate și puterea de a face bine. Ca femeie într-un domeniu tradițional dominat de bărbați, ea și-a câștigat respectul prin muncă asiduă și curaj, dovedind că forța nu stă doar în brațe, ci și în inimă. În Luna Femeii, povestea ei merită spusă nu doar ca exemplu de profesionalism, ci și ca sursă de inspirație pentru toate femeile care își urmează pasiunea, indiferent de obstacole.

Carieră de succes în sprijinul sibienilor

Diana Marcu și-a început cariera la Poliția Locală Sibiu în 1 aprilie 2006, fiind printre primele femei angajate în această instituție. „Eram un grup de șapte fete atunci”, își amintește ea. Într-o lume dominată adesea de stereotipuri, sibianca este dovada vie că pasiunea, curajul și determinarea pot transforma orice carieră într-o poveste de succes. A fost susținută mereu de familie, iar cel care i-a ghidat pașii a fost tatăl ei. „Meseria de polițist este ceea ce mă reprezintă pe mine, meserie moștenită de la tatăl meu, care a fost polițist la IPJ Sibiu. El a fost modelul meu în viață, cel care m-a îndrumat și m-a susținut”.

De-a lungul anilor, Diana a experimentat atât munca de birou, fiind dispecer, cât și activitatea pe teren, unde și-a descoperit cu adevărat vocația. „Consider că sunt mult mai utilă în stradă, printre oameni, fiind o fire energică. Îmi plac mult provocările, iar acestea le găsești doar în stradă, unde te întâlnești cu tot felul de situații și cu oameni din toate păturile sociale”, spune ea.

Intervenții dificile: „Omul acela a murit în brațele mele”

Diana a participat activ la cele mai importante evenimente organizate în Sibiu. A fost în prima linie atât în anul 2007, când Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană, cât și în 2019, la Summit-ul UE. Nu doar evenimentele grandioase i-au pus la încercare abilitățile, ci și intervențiile din viața de zi cu zi.

Unul dintre cele mai emoționante cazuri a fost găsirea unui copil pierdut. Micuțul se rătăcise la câțiva kilometri de casă, însă Diana a știut să îl liniștească și să îl facă să se simtă în siguranță. „Îmi aduc aminte că anul trecut am avut o intervenție, era un copil pierdut, dat dispărut de părinți. Era căutat de toate autoritățile. Eu l-am găsit, era undeva în capătul străzii Podului. El locuia în Turnișor, din ce îmi amintesc, și s-a urcat în autobuz și a ajuns tocmai în cealaltă parte a orașului. Avea undeva la 7-8 ani. L-am găsit și, până au venit colegii cărora li s-a repartizat cazul, l-am ținut cu noi în mașină, i-am arătat sirenele, girofarurile, pentru a-l liniști”, povestește Diana Marcu.

În toamna anului 2020, a fost prima care a ajuns la locul crimei din Terezian. Prin dispecerat se anunța că un bărbat fusese înjunghiat, iar Diana a sperat până în ultima clipă că îi va putea acorda primul ajutor și îl va salva. „Omul acela a murit în brațele mele. Îmi amintesc că eram în patrulare când s-a dat alarma și am ajuns imediat acolo. Ni s-a spus că e o persoană înjunghiată pe strada Daliei. M-am dus acolo, eram pregătită să acord primul ajutor, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic. Uneori mă marchează aceste lucruri, fiindcă nu e ușor să vezi așa ceva. Și acum, când trec pe strada Daliei, am pielea de găină”, spune Diana.

Polițista și-a amintit de o altă intervenție la care a trebuit să rămână calmă și stăpână pe situație, salvând astfel viața unui băiețel. „Acum câțiva ani, am avut un apel venit de pe strada Ștefan cel Mare. Ni s-a spus că o persoană, aflată într-un apartament la etajul al doilea al unui imobil, stă să cadă. Am intrat în bloc, iar cu ajutorul unui vecin am spart ușa apartamentului. Erau doi copii în bucătărie, iar unul dintre ei, în vârstă de aproape 3 ani, stătea atârnat pe geam. Am reușit să îl salvez să nu cadă. În locuință se afla el și surioara lui, mai mică, de un an și jumătate, lăsați singuri, nesupravegheați. Băiatul se urcase pe un fotoliu pus în dreptul ferestrei. Singur a deschis geamul. A fost o binecuvântare că nu a pățit nimic”, a povestit agenta.

Iar recent, Diana a intervenit cu celeritate, pe când se afla în timpul liber, pentru a o ajuta pe fetița care a căzut de pe Podul Gării. A sunat la 112, a calmat-o pe micuță și i-a sunat părinții.

Misiuni riscante pentru siguranța orașului

Nu de puține ori, Diana a acceptat riscuri pentru a asigura liniștea sibienilor. A inițiat și participat la acțiuni sub acoperire pentru prinderea indivizilor care comiteau fapte indecente în Parcul Sub Arini. Datorită implicării ei, parcul este acum mai sigur. „Am avut multe acțiuni, sub acoperire, dacă pot spune așa, în Parcul Sub Arini. Deși nu intra în atribuțiile noastre, ca polițiști locali, am discutat cu conducerea instituției, cu domnul Aldea, fiindcă ne-am dorit să rezolvăm această problemă a persoanelor care se masturbează în spații publice. Am zis că îmi asum un risc, așa că am început să merg în parc, îmbrăcată în civil. Într-o săptămână am prins trei persoane diferite. Din fericire, nu mai sunt atât de multe cazuri. Era o problemă importantă, deoarece în parc se plimbă mulți oameni, multe fetițe, multe adolescente”, spune Diana.

Polițista este de părere că, pentru liniștea comunității, este nevoie să îți asumi și astfel de riscuri. „Noi vrem să avem un oraș liniștit și colaborăm foarte bine și cu celelalte instituții de ordine publică, cu Poliția Română, cu Jandarmeria și cu ISU Sibiu”.

Voluntar SMURD din pasiune

Pe lângă cariera sa în Poliția Locală, Diana este și voluntar SMURD din 2019. Chiar și în timpul pandemiei a continuat să se implice în viața comunității. Ea spune că, deși pentru toată lumea virusul era o mare necunoscută, iar mulți voluntari s-au retras de teama să nu se infecteze, ea nu s-a gândit o clipă să renunțe.

A fost mereu prezentă printre oameni, inclusiv când, în calitate de polițist local, trebuia să verifice persoanele aflate în izolare. „Mergem în casele oamenilor izolați la domiciliu, le făceam cumpărături și, uneori, doar le ascultam poveștile. Mulți aveau nevoie să vorbească cu cineva”, mărturisește Diana.

Iar implicarea ei nu se oprește aici. A participat la cursuri de prim ajutor organizate de Ministerul de Interne, unde a predat alături de un asistent medical SMURD, învățând oamenii cum să reacționeze în situații critice.

Femeia din spatele uniformei: „Îmi plac mult provocările”

Diana Marcu nu este doar o profesionistă desăvârșită, ci și un om de bază la Poliția Locală Sibiu. În timpul liber, merge la meciuri de fotbal, iar an de an își susține colegii la Cupa de minifotbal de la Moneasa din județul Arad. Mai mult, în 2018 a fost desemnată cel mai bun portar al tunerului respectiv.

Într-o lume în care meseriile din domeniul ordinii publice sunt încă asociate, în mare parte, cu bărbații, Diana Marcu demonstrează că pasiunea și determinarea nu au gen. Ea nu doar că își face meseria cu profesionalism, dar inspiră și alte femei să își urmeze visurile, indiferent de domeniu.