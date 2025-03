Măldărășanu, anunț ferm după victoria Sibiului cu Rapid. ”Va fi titular etapa următoare” (video)

După succesul de sâmbătă seara cu Rapid, scor 1-0, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a spus că sunt mulți jucători nemulțumiți că nu sunt tilulari, iar situația nu este ușor de gestionat.

Fericit după succesul contra echipei unde a cunoscut performnața ca jucător, Măldărășanu a fost pus pe glume și l-a imitat pe Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, anunțând că Neguț va fi titular în meciul următor. Tehnicianul sibienilor a subliniat că banca de rezerve câștigă obiectivele.

”Am avut și probleme când rezervele au intrat rău, chiar am zis că nu o să îi mai bag. Am fost dezamăgit pe finalul partidei cu FCSB, l-am scos pe Murgia că vocifera și risca al doilea galben, a intrat un jucător care nu a făcut ce trebuia și am luat acel gol de la Crețu. La fel și cu Petrolul, aceeași situație, s-a intrat și rău, dar asta le cer jucătorilor tot timpul, joci 2 minute, apoi 15 meciul următor, apoi te poți trezi titular. Putem să băgăm doar 11 jucători, plus ceilalți pe parcurs. O spun mari antrenori, nu eu, banca îți câștigă obiectivul. Dacă nu ești motivat, atunci e greu. Nu e ușor să gestionez situația, știu că sunt mulți jucători supărați, dar vreau să fie supărați pe mine, nu pe colegii lor, să intre bine. Cristi a intrat bine și cu Petrolul, probabil el va fi titular în etapa următoare, fac și eu ca Gigi Becali. E chestie de inspirație, mă bucur că au crezut, Cristi a făcut ce îi cer mereu, prima decizie e cea mai importantă” a spus Măldărășanu la flash-interviu.

Antrenorul consideră succesul contra Rapidului unul meritat, după ocaziile sibienilor din repriza a doua.

”E adevărat, Rapid a controlat prima repriză din punct de vedere al posesiei, are calitate. În primele 10 minute am pierdut foarte ușor mingea, a trebuit să facem efort mare, nu aveam prospețime pe faza noastră de atac, însă prima parte a fost echilibrată. A doua repriză a fost la fel de echilibrată, totuși noi am fost mai periculoși, a venit și golul, chiar dacă în prelungiri, cred că este o victorie meritată, prin prisma ocaziilor mari ale lui Tiago și Ianis. În play-out ne dorim locurile 7-8” a mai declarat Măldărășanu.

FC Hermannstadt a învins sâmbătă seara pe Rapid, scor 1-0, după reușita lui Neguț din prelungiri și a terminat sez0nul regular pe locul 8.