Alertă cu bombă pe un aeroport din Franța. Avionul a decolat de la București

Pasagerii unui avion care se deplasa, luni, de la Bucureşti la Strasbourg, printre care se aflau şi europarlamentari, au fost anunţaţi la aterizare că nu vor putea coborî din avion după ce aeroportul din Strasbourg a fost vizat de o alertă cu bombă.

Anunţul a fost făcut de pilotul aeronavei. În aeronavă se află mai mulţi europarlamentari, potrivit Digi24, printre care Claudiu Târziu, Gheorghe Piperea, Georgiana Teodorescu și Dan Barna.

„După aterizare, ne pregăteam să coborâm, a fost sunat pilotul legat de o alertă cu bombă în aeroport și practic am mai întârziat undeva la 15-20 de minute, am rămas în avion. După care ușa s-a deschis și am putut să coborâm, pe fluxul normal, nu am văzut elemente particulare”, a declarat europarlamentarul Dan Barna.

El a adăugat că nu a observat nici un fel de panică sau tensiune.