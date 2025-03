“Avalanșă” de concurente frumoase la Bikini Race. Sezonul se închide cu Slide and Freeze la Păltiniș Arena

Ziua Femeii s-a sărbătorit cu zâmbetul pe buze și multă bună dispoziție pe pârtiile complexului de ski și agrement Păltiniș Arena, la cea de-a 10-a ediție a concursului Bikini Race.

12 concurente au avut curajul să se înscrie în cursa cu premii în valoare de peste 1000 de euro, pregătite să înfrunte frigul în costume de baie. Din fericire, au avut noroc de o zi superbă, însorită și cu temperaturi pozitive, care au contribuit la buna dispoziție în cele două ore cât a durat competiția. Venite din patru județe ale țării, concurentele au avut de trecut prin șase probe, dintre care una de slalom pe schiuri sau snowboard.

Amfitrionul evenimentului, vedeta TV Cosmina Păsărin, le-a adus rând pe rând pe toate concurentele în fața publicului, pentru o scurtă prezentare și o probă de cultură generală, unde au trebuit să răspundă unor întrebări legate de Păltiniș, Sibiu și sporturile de iarnă. Apoi, la adăpostul halatelor călduroase, concurentele au urcat în vârful pârtiei Arena, pentru cea de-a doua probă, cea de slalom. Această probă avea să fie și cea care urma să departajeze clasamentul final, fiind cea mai bine punctată probă a concursului. Slalomul a fost urmat de proba de limbo, unde concurentele au trecut rând pe rând prin cele trei arcuri amplasate pe pârtie.

Juriul a punctat și impresia artistică la cea de-a patra probă, unde concurentele au parcurs traseul pe sanie și au asamblat în fața juriului imaginea mascotei stațiunii, Pălti, din două cuburi de mari dimensiuni. Penultima probă a fost una de precizie, unde fiecare concurentă a beneficiat de trei aruncări cu săgeți de darts spre un panou plin cu baloane, fiecare balon spart punctând 10 puncte în clasamentul final. După precizie a urmat și proba de forță, pornirea unui snowmobil, care le-a dat mici bătăi de cap celor 12 concurente, dar fără ca vreuna dintre ele să renunțe.

Punctajul din proba de slalom a fost decisiv în stabilirea ordinii finale a concurentelor. A 10-a ediție a Bikini Race a fost câștigată de Dariana Mureșan iar următoarele trei concurente au avut același punctaj, fiind departajate de timpul din proba de slalom. Astfel, Simona Fediuc a ocupat poziția secundă, Silvia Ivan locul III, Andreea Teodorescu locul IV iar locul V a fost obținut de Francisca Buta.

Câștigătoarea Bikini Race a plecat acasă cu 2500 lei cash, o escapadă la PORTAL Village cu cazare in bungalow SUN, demipensiune și acces la Vortex Spa și un voucher de 500 lei la magazinul H2O pentru produse Rip Curl. Locul 2 a fost premiat cu 1500 lei cash, o escapadă la PORTAL Village cu cazare in bungalow SUN și mic dejun, și un voucher de 300 lei la magazinul H2O pentru produse Rip Curl. Concurenta de pe locul 3 a fost premiată cu 500 lei cash, Wellness Day Out la PORTAL Village, un voucher de 200 lei la magazinul H2O pentru produse Rip Curl iar concurentele de pe locurile 4 și 5 au primit 300 lei cash (locul 4), respectiv 200 lei cash (locul 5). Competiția a fost sprijinită de Portal Village – partener de relaxare, Magazinul H2O, Castel Noir, Florăria Gift Art, Kiss FM.

Slide and Freeze, ultimul eveniment al sezonului

Sezonul de evenimente la Păltiniș Arena se încheie weekendul următor, cu un alt concurs „semnătură” pentru complexul de la Păltiniș, Slide and Freeze. Concurenții vor avea de traversat un lac artificial, pe schiuri, placă sau în categoria ambarcațiunilor.

Premii:

Proba Slide and Freeze – Vouchere Hervis:

Voucher 500 lei si Skipass sezon 2025-2026 Paltinis Arena – Best slide snowboard masculin

Voucher 500 lei si Skipass sezon 2025-2026 Paltinis Arena – Best slide snowboard feminin

Voucher 500 lei si Skipass sezon 2025-2026 Paltinis Arena – Best slide schi masculin

Voucher 500 lei si Skipass sezon 2025-2026 Paltinis Arena – Best slide schi feminin

Ambarcațiuni:

Loc 1. 1000 lei + Voucher Focus in the Park 2025 pentru fiecare membru al echipei

Loc 2. 700 lei + Voucher Focus in the Park 2025 pentru fiecare membru al echipei

Loc 3. 500 lei + Voucher Focus in the Park 2025 pentru fiecare membru al echipei

Loc 4. 300 lei + Voucher Focus in the Park 2025 pentru fiecare membru al echipei

Loc 5. 200 lei + Voucher Focus in the Park 2025 pentru fiecare membru al echipei