O tânără din Sibiu a pus pe picioare un imperiu de marketing online. Anabela are ,,pe mână” bugete de 12 milioane de euro

Sibiul devine un oraş unde femeile antreprenor joacă un rol esențial în dezvoltarea economiei locale și internaționale. Un exemplu clar al acestui succes este povestea unei sibience care, în urmă cu 12 ani, a fondat o agenție de marketing digital. Acum colaborează cu peste 600 de clienți din România și din întreaga lume. Cu o viziune clară și o abordare inovativă, a reușit să gestioneze anual mii de campanii și bugete de milioane de euro.

În 2012, Anabela Luca a observat o nevoie acută pe piața românească pentru servicii de marketing online transparente și eficiente. Într-o perioadă în care promovarea digitală era la început, multe companii nu înțelegeau potențialul acestui mediu. Astfel, a luat naștere adLemonade, agenția de marketing online care și-a propus să ofere strategii bine gândite și măsurabile.

„Dorința mea a fost ca promovarea online să fie sănătoasă și proaspătă pentru afacerile clienților noștri, precum o limonadă, de aici și numele agenției”, explică Anabela. Astăzi, la 12 ani de la înființare, agenția a colaborat cu peste 600 de clienți din România, SUA, UK, țările nordice, Franța și Germania, gestionând anual peste 10.000 de campanii digitale și bugete de peste 12 milioane de euro.

Obstacolele începutului și cum au fost depășite

Una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat Anabela a fost lipsa de educare a pieței privind eficiența marketingului digital. „Multe companii erau reticente să investească în publicitate online”, spune ea. Pentru a schimba această mentalitate, adLemonade a organizat traininguri și workshopuri alături de Google România și alți parteneri strategici. Accentul pe transparență și rezultate concrete a ajutat la consolidarea încrederii clienților.

Evoluția marketingului digital în România

În ultimii ani, companiile românești au devenit tot mai conștiente de importanța marketingului digital. „Îmi amintesc și acum că în 2012 discutam foarte mult despre click-uri și afișări, apoi, câțiva ani mai târziu, am început să vorbim de rezultate mai specifice precum conversii, respectiv tranzacții și cost pe conversie. Acum, discursul merge mult în zona de eficiență, de întoarcere a investiției, ROI (return on investment) și ROAS (return on ad spend)”, explică Anabela.

Ea subliniază că strategiile de marketing au devenit tot mai sofisticate, integrând inteligența artificială și automatizarea. „Cred că marketingul va evolua mult datorită accesului la date și posibilităților pe care le aduce AI-ul în analizarea acestora, iar rolul nostru ca marketers este să îmbrățișăm schimbarea și să învățăm constant noi instrumente de operare. Totuși, e important să înțelegem că principiile de marketing vor rămâne neschimbate. Puterea de a înțelege diferența dintre ce se schimbă și ce rămâne constant în timp va face diferența dintre un marketer strălucit și unul mediocru.”

Femeile antreprenor din Sibiu – un motor al inovației și dezvoltării economice

În Sibiu, se observă o creștere accelerată a numărului de femei antreprenor, care contribuie semnificativ la dezvoltarea economică și socială a orașului. „Văd o efervescență tot mai mare a femeilor antreprenor din Sibiu în mediul de business local. Ele joacă un rol important în dezvoltarea economică și socială a comunității. Femeile aduc perspective noi, inovație și creează locuri de muncă.”

Pentru a susține alte femei care doresc să își înceapă o afacere, Anabela consideră esențial să oferim mentorat și să împărtășim din experiențele noastre. „Îmi asum activ rolul de a sprijini femeile antreprenor prin participarea la workshopuri, seminarii și evenimente de networking dedicate acestora. Cred cu tărie că, prin educație și susținere reciprocă, putem contribui la formarea unei comunități puternice de femei lideri în Sibiu.”

Sfaturi pentru femeile care vor să își construiască propria afacere

Anabela încurajează femeile să aibă mai multă încredere în ele și să nu se lase descurajate de provocările din mediul de business. „Cred că noi, femeile, avem nevoie să avem mai multă încredere în forțele proprii. Să nu ne lăsăm descurajate de provocări și de faptul că mediul de business este preponderent unul masculin. Ca femeie antreprenor, este esențial să îți stabilești obiective clare și să fii perseverentă în atingerea lor.”

Totodată, consideră crucială construirea unei rețele de suport prin mentorat și parteneriate. „Nu în ultimul rând, a atrage oameni competenți și ambițioși alături de tine este crucial pentru a putea crește contribuția ta în lume pe termen lung.”

Echilibrul între carieră și viața personală

Fiind antreprenor, mamă și soție, Anabela a învățat să își organizeze eficient timpul. „Îmbinarea rolului de antreprenor cu cel de mamă și soție a fost o provocare, dar am învățat să-mi organizez timpul eficient. Dincolo de prioritizarea task-urilor și delegarea responsabilităților, echipa extrem de competentă și închegată pe care am construit-o, precum și suportul constant al soțului și al familiei m-au ajutat să cresc compania și să reușim să avem un impact internațional.”

De asemenea, a integrat familia în activitățile sale. „Am participat împreună la evenimente și călătorii de afaceri atunci când a fost posibil. Deși viața de antreprenor e extrem de solicitantă – este o glumă că, fiind antreprenor, ai libertatea să alegi oricând dorești să lucrezi 14 ore pe zi, chiar și noaptea, chiar și în weekend – este important să îți acorzi timp pentru tine, să te relaxezi și să te reconectezi cu cei dragi, pentru a menține un echilibru sănătos.”

Un sfat pentru femeile aflate la început de drum

„Să aveți încredere în voi, să visați mare și să aveți curajul de a vă urma visul. Să nu vă lăsați descurajate de obstacole, să vă ridicați după fiecare lovitură și să continuați să mergeți pe drumul vostru. Fiecare provocare este o oportunitate de învățare și de creștere.” transmite Anabela.

În plus, aceasta subliniază importanța autenticității în business. „Nu în ultimul rând, să fiți mereu conectate la cine sunteți voi cu adevărat și să faceți lucrurile în stilul vostru, pentru că acela vă va aduce unicitate și autenticitate.”