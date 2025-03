“Răsare” încă un semafor în Sibiu. Pe Bâlea la trecerea de la Centrul Stomatologic Universitar (video foto)

O nouă modificare în traficul din Sibiu va avea loc în curând. Autoritățile anunță că giratoriul situat la intersecția străzilor Hermann Oberth și Fabricii va fi transformat într-o intersecție semaforizată.

Primăria Sibiu a început montarea semafoarelor la intersecția străzilor Hermann Oberth și Fabricii. Măsura are scopul de a îmbunătăți fluxul de trafic și de a spori siguranța rutieră în zonă, având în vedere că este și o trecere de pietoni. Până în prezent șoferii se arată nemulțumiți de această schimbare considerând că se vor crea ambuteiaje.

Primăria Sibiu explică importanța unui semafor în zona intersecției străzilor Hermann Oberth și Fabricii. „Instalarea unui semafor cu buton la trecerea de pietoni de pe str. H. Oberth a fost propusă în contextul în care în zonă este situat Spitalul Județean Sibiu, în proximitate existând și o zonă comercială și mall-ul Promenada. Din aceste motive, traficul pietonal este foarte intens. Având în vedere că, pe această arteră și volumul de trafic auto este mare, instalarea semaforului s-a impus ca măsură de siguranță pentru pietoni, dar și ca un mod de a ordona traversarea acestora, în anumite intervale de timp reglementate prin semaforizare, ajutând astfel și la fluidizarea traficului auto. Precizăm că această soluție a fost analizată și avizată atât de Comisia pentru sistematizarea circulației, cât și la nivelul Serviciului Rutier al Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu.

Echipamentele de semaforizare au fost montate deja și urmează ca instalația să fie conectată la rețeaua electrică, pentru aceasta fiind în curs demersurile de obținere a avizului din partea societății Electrica. Ulterior, semaforul va putea fi pus în funcțiune”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.