S-a inaugurat sala de forță a Clubului Sportiv Școlar Mediaș (foto)

Sala de forță a Clubului Sportiv Școlar (CSS) Mediaș a fost inaugurată astăzi, 11 martie 2025, în prezența primarului municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman. Instituția a fost dotată cu aparatură modernă, în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Mediaș, Județul Sibiu“, proiect câștigat de către Primăria Municipiului Mediaș.

În mod concret, prin lotul 4 aferent acestui proiect – „Achiziție echipamente/mobilier săli de sport“, clubul a fost recent dotat cu următoarele: bănci gimnastică, saltele gimnastică, saltele fitness, gărdulețe pentru sărituri, aparate multifuncționale fitness, steppere ajustabile, perne de stabilitate, blocstart atletism, seturi de mingi medicinale și cutii pliometrice, brătări de fitness.

„Prin programul de dotare a instituțiilor de învățământ din orașul nostru, ne-am propus să susținem și activitatea Clubului Sportiv Școlar din orașul nostru. Mă bucură buna colaborare pe care o am cu domnul director, în urma căreia sala de sport pe care o are la dispoziție clubul școlar este dotată cu aparatură modernă. Nu pot decât să îi îndemn pe copii să practice cât mai mult sport, deoarece sportul însemană sănătate“, a declarat primarul municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman.

„Astăzi am avut plăcerea ca, împreună cu domnul primar, să inaugurăm sala de forță de la CSS Mediaș, o sală de care aveam mare nevoie, pentru că avem mulți copii și sala ne ajută în dezvoltare, în forță. Această bucurie a venit datorită programului PNRR, implementat de către primărie, prin domnul primar împreună cu echipa dânsului. Am mai primit, pe lângă aparatura de la sala de forță, foarte multe materiale care ne ajută la fel, la antrenamente, în dezvoltarea vitezei, a forței, pentru agilitate, exerciții pliometrice, multe materiale pentru care suntem foarte fericiți. Sunt încântat de colaborarea pe care o am cu domnul primar și cu Primăria Mediaș, pentru că tot timpul suntem ajutați să ne dezvoltăm și să fim din ce în ce mai buni“, a transmis directorul Clubului Sportiv Școlar Mediaș, dl. Dan Popa.