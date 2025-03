Succesorul lui Dalai Lama nu va fi din China

Succesorul lui Dalai Lama se va naște în afara Chinei, afirmă liderul spiritual al budismului tibetan într-o nouă carte, ridicând miza disputei cu Beijingul pentru controlul regiunii himalayene din care a fugit acum mai bine de șase decenii.

Tibetanii din întreaga lume doresc ca instituția lui Dalai Lama să continue și după moartea acestuia, care acum are 89 de ani, scrie el în cartea „Voice for the Voiceless”, care a fost recenzată de Reuters și va fi lansată marți, potrivit Reuters.

El declarase anterior că șirul liderilor spirituali s-ar putea încheia cu el.

Cartea sa marchează prima dată când Dalai Lama a precizat că succesorul său s-ar naște în „lumea liberă”, pe care o descrie ca fiind în afara Chinei. Anterior, el a spus doar că s-ar putea reîncarna în afara Tibetului, posibil în India, unde trăiește în exil.

„Deoarece scopul unei reîncarnări este de a continua munca predecesorului, noul Dalai Lama se va naște în lumea liberă, astfel încât misiunea tradițională a lui Dalai Lama – și anume, de a fi vocea compasiunii universale, liderul spiritual al budismului tibetan și simbolul Tibetului care întruchipează aspirațiile poporului tibetan – să continue”, scrie Dalai Lama.

Tenzin Gyatso, cel de-al 14-lea Dalai Lama, a fugit la vârsta de 23 de ani în India împreună cu mii de tibetani în 1959, după o revoltă eșuată împotriva regimului comunist al lui Mao Zedong.

Beijingul insistă că îi va alege succesorul, dar Dalai Lama a declarat că orice succesor numit de China nu va fi respectat.

China îl consideră „separatist” pe Dalai Lama, care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 1989 pentru menținerea în viață a cauzei tibetane.

Când a fost întrebat despre carte în cadrul unei conferințe de presă luni, un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe a declarat că Dalai Lama „este un exilat politic care este angajat în activități separatiste anti-chineze sub masca religiei.

„În ceea ce privește problema Tibetului, poziția Chinei este consecventă și clară. Ceea ce spune și face Dalai Lama nu poate schimba faptul obiectiv al prosperității și dezvoltării Tibetului”.