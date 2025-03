Ați auzit de „The Teachers”? Este trupa de profesori sibieni cu un IT-ist la bas și un biolog la tobe (foto)

Într-o seară în care iarna pare să cedeze locul primăverii, strada Teilor din Sibiu este invadată de sunete vesele. Dintr-o fereastră împodobită cu două orhidee, se aud chitare, o orgă, un bas și chiar o tobă. Peste acestea, o voce feminină aduce în fața noastră un clasic al celor de la The Beatles – „Let it be”.

Într-o sufragerie dintr-o casă cochetă de pe strada unde altădată funcționa Fabrica de săpun „Steaua”, cinci profesori și un IT-ist repetă din greu piesele care au marcat viețile a numeroase generații de tineri. Ei formează trupa „The Teachers”.

„Suntem formația de sufragerie a profesorilor din Sibiu”, povestește Irina Milea, solista grupului și profesoară de limba germană pentru Pagina Oficială de Facebook a Președintei Consiliului Județean Sibiu.

„Majoritatea dintre noi vorbim germana, așa că avem și această legătură aparte.” Trupa s-a format în iunie anul trecut și, în decembrie, a susținut primul concert, la Șura Culturală. Anca Mincă, proprietara casei, este și pianista trupei și, de asemenea, fiica unui nume cunoscut al jazz-ului sibian, profesorul Constantin Iridon.

Alături de Anca, Vlad Mincă – soțul acesteia, un IT-ist care s-a apucat de bas pentru a se alătura trupei – adaugă ritmul cu chitara bas. „Aveam nevoie de un basist, așa că am convins soțul meu să se apuce de cântat. Se descurcă destul de bine”, spune Anca, zâmbind.

Toboșarul trupei, Tiberiu Tioc, este biolog și predă la două școli din Sibiu, fiind pasionat de muzică și de felul în care aceasta poate influența dezvoltarea copiilor. „Muzica îi ajută pe copii să fie mai sociabili și să se integreze mai bine”, explică Tiberiu.

Bogdan Pătru, chitarist și învățător de limba germană, este cel care a înființat o trupă de 26 de mici chitariști în școala sa. De asemenea, Tiberiu Tioc a reușit să „contamineze” 30 de elevi din diverse școli cu pasiunea pentru muzică.

Trupa nu ar fi completă fără Dan Kondort, chitarist și director al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Sibiu. „Cânt la chitară de când eram adolescent, iar pe Bogdan îl cunosc de mic din Agnita”, povestește Dan.

Chiar dacă sunt la început, „The Teachers” au aspirații mari. „Avem nevoie de un sistem de sonorizare mai bun și de un sunetist, dar până acum ne-am descurcat cu ce am avut”, adaugă Irina Milea.

Primele lor apariții au avut loc în decembrie, când au susținut un concert caritabil în Gușterița, la Șura Culturală. „Ne sunt dragi proiectele părintelui Alexandru Ioniță”, spune Irina, adăugând că scopul lor nu este de a deveni profesioniști în muzică, ci de a transmite bucuria de a cânta.

În timp ce se apropie de finalul unei repetiții, dinspre fereastra unde se află cele două orhidee, răsună „Because the night” a lui Patti Smith, cu versuri care capătă o semnificație specială în contextul acestei seri. „Pentru că noaptea aparține îndrăgostiților, pentru că noaptea ne aparține nouă”, se cântă. Și, pentru acești șase profesori-artiști, acea noapte a fost cu adevărat a lor.

Așadar, județul Sibiu continuă să fie locul în care poveștile și pasiunile își găsesc locul, iar oamenii sunt cei care fac acest loc cu adevărat special.