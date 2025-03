CSU Sibiu are probleme cu banii. Mihaela Herciu: ”Sunt datorii de peste 1,3 milioane de lei” (video)

BC CSU Sibiu a avut probleme financiare anul trecut, după ce nu a reușit să acceseze decât jumătate din banii aferenți pe Agenda Sportivă a Primăriei.

Clubul de baschet a intrat în criză financiară, pentru că nu a dispus de bani lichizi pentru a plăti contractele jucătorilor sau servicii, pe care ulterior le putea deconta la Primăria Sibiu. Practic, CSU a suferit datorită cash-flowului, ceea ce reprezintă disponibilitatea netă e bani de care a dispus la acel moment. Ca mod de organizare, CSU Sibiu funcționa ca un parteneriat public-privat cu Asociația Baschet Club Sibiu, care a încetat.

Președintele Consiliului de Administrație al BC CSU Sibiu, prof. univ. dr. habil Mihaela Herciu a explicat modalitatea care a adus la cumularea datoriilor de 250 mii euro. ”Conform datelor pe care le aveam când s-au afișat rezultatele, suma dispusă la dispoziție de Primărie a fost de 2 milioane de lei. După toate deconturile făcute, cam în jur de 1,1 milioane au fost atrași, restul au rămas. Pentru că am primit 30% avans, iar pentru restul pentru 70%, Asociația B.C. trebuia să dispună de cash-flow pentru a putea face plățile, ca ulterior să fie duse la decont. În lipsă de cash-flow, nu au putut fi făcute nici plățile aferente, drept urmare, au rămas sumele neplătite, de acolo și datoriile, fiindcă nu au putut fi decontate, n-au fost plătite și de aici, de la un sezon la altul, sub o formă sau alta, ele s-au tot adunat. Până la urmă, timp de șapte luni ai fi avut nevoie să pui la dispoziție din realitatea de 2 milioane lei, 1,4 milioane lei. Ori, tocmai în urma discuțiilor avute la Primărie și fiind de acord să pună și deconturi intermediare, atunci cash-flow-ul pe care trebuie să-l pună clubul la dispoziție nu este atât de mare, el poate fi rulat. Adică după trei luni faci decont, primești și rulezi o sumă mult mai mică și într-adevăr, ajutorul se simte realmente. Exista și înainte, bineînțeles, dacă am fi fost capabili să atragem lichidități sau din alte surse fondurile respective pentru a le plăti” a explicat Mihaela Herciu în cadrul unei conferințe de presă susținută la sediul Universității Lucian Blaga.

”Ideea a fost să diminuăm minusul”

Președintele Consiliului de Administrație al BC CSU spune că problema financiară încă apasă clubul, dar la Primăria Sibiu a găsit un sprijin real. ”Problemele financiare încă există, adică nu e ca și când se termină sezonul, s-au terminat și problemele financiare, ele continuă și încă mai avem din sezonul trecut. Din cauza aceasta și la începutul sezonului am zis că va fi un sezon de sacrificiu, tocmai în ideea de a diminua minusul, de a încerca pe sezonul următor să pornim mai sănătos și atunci nu ne putem permite nici un buget extraordinar, pentru că mai avem din spate de acoperit în sensul acesta. Cu ce o să reușim să atragem de la sponsori, ceea ce o să dăm din partea Universității, ceea ce o să primim de la Primărie….Aș vrea să precizez că în urma discuțiilor pe care le-am avut, cei de la Primărie au fost foarte deschiși, au modificat Ghidul astfel încât au crescut plafoanele pentru CAS-uri, au introdus și două deconturi intermediare, ceea ce este de mare folos tuturor, nu doar pentru CSU Sibiu. Aici am discutat personal la Primărie și chiar au ținut cont, așa au pus în dezbatere, așa au și aprobat, tocmai în ideea de a sprijini din toate punctele de vedere. Cel puțin din discuțiile pe care le-am avut, eu am întâlnit sprijin peste tot, nicidecum opreliști. Dar, asta nu înseamnă că trebuie să ne facem iluzii. Asta am și apreciat la planul managerial cu care s-a prezentat domnul Hanea la concurs, că mulți consideră că hârtia suportă și că poți să zici adică cine stă să vadă acum, că peste doi ani eu zic că o să câștigăm cupa și campionatul. Nu, planul arată că vom încerca realist să construim, să ne întoarcem de unde am plecat. Adică, dacă ne ferim anul acesta de retrogradare, apoi să fim măcar în primii opt și după aceea poate, sperăm un locurile 3 4, adică le luăm pas cu pas, tocmai pentru că până la urmă problemele financiare încă există, nu vrem să le ascundem” .

”Am spus că este un sezon de sacrificiu”